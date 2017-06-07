Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира

32-летний форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes.
За минувший год Роналду заработал в общей сложности $93 миллиона, обогнав всех своих конкурентов.
Первая пятерка выглядит так:
1. Криштиану Роналду (футбол) – $93 миллиона;
2. Леброн Джеймс (баскетбол) – $86,2 миллиона;
3. Лионель Месси (футбол) – $80 миллионов;
4. Роджер Федерер (теннис) – $64 миллиона;
5. Кевин Дюрант (баскетбол) – $60,6 миллиона.
Единственной женщиной, вошедшей в топ-100 рейтинга, стала американская теннисистка Серена Уильямс, заработавшая $27 миллионов.
Источник — Marca
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