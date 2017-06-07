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Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира

За минувший год португальский форвард «Реала» заработал $93 миллиона

  • 07.06.2017 23:57
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ФК Реал Мадрид. Криштиану Роналду
© ФК Реал Мадрид. Криштиану Роналду

32-летний форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes.

За минувший год Роналду заработал в общей сложности $93 миллиона, обогнав всех своих конкурентов.

Первая пятерка выглядит так:

1. Криштиану Роналду (футбол) – $93 миллиона;
2. Леброн Джеймс (баскетбол) – $86,2 миллиона;
3. Лионель Месси (футбол) – $80 миллионов;
4. Роджер Федерер (теннис) – $64 миллиона;
5. Кевин Дюрант (баскетбол) – $60,6 миллиона.

Единственной женщиной, вошедшей в топ-100 рейтинга, стала американская теннисистка Серена Уильямс, заработавшая $27 миллионов.

Источник — Marca

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