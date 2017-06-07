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ТМ. Италия всухую разбила Уругвай

«Скуадра Адзурра» отправила в ворота южноамериканцев три безответных мяча

  • 07.06.2017 23:48
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facebook.com/FIGC. Эдер
© facebook.com/FIGC. Эдер

Товарищеский матч

Италия – Уругвай – 3:0
Голы: Хименес, 7, автогол, Эдер, 82, де Росси, 90, с пенальти

Италия: Доннарумма, Бонуччи, Бардзальи (Кьеллини, 78), Дармиан, де Росси, Спинаццола, Кандрева (Бернардески, 58), Маркизио (Монтоливо, 18), Инсинье (Эль-Шаарави, 64), Иммобиле (Габбьядини, 82), Белотти (Эдер, 46).
Уругвай: Муслера, Хименес, Касерес, Перейра (Корухо, 82), Коатес, Гонсалес, Весино, Нандес, Санчес (Стуани, 46), Урретавискайя, Ролан (Сильва, 73).
Предупреждения: Маркизио (4), Иммобиле (39), Нандес (61)

Источник — Sport.ua

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