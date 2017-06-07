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Збірна України провела перше тренування після поразки від Мальти

Всі гравці працюють серйозно і наполегливо, помилки вже розібрані

  • 07.06.2017 23:26
  • 445 просмотров
  • 4 комментария
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facebook.com/alex.glyvynskyy
© facebook.com/alex.glyvynskyy

Збірна України провела сьогодні перше тренування після вчорашнього матчу з Мальтою (0:1). Помилки розібрали, всі працюють серйозно і наполегливо, щоби досягти бажаного результату у Фінляндії. Концентрація – максимальна, всім прикро, що так трапилося вчора. Ніхто не хоче повторення помилок. Команда згуртована і мобілізована на гру в Тампере.

Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ

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Комментарии
    lllelenaval
      lllelenaval, 07.06.2017 23:39
    -1
    А они еще и тренируются?
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    Andrii_MKh
      Andrii_MKh, 07.06.2017 23:53
    +2
    Кучер капитан ! Ребята
    Шева, акстись!!! Ну не будь ты таким же , как твои предшественники
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    reaktor1979
      reaktor1979, 08.06.2017 00:09
    0
    Прочитал статью.
    Звучит как стеб.
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    Tka4enko_85
    online
    Tka4enko_85, 08.06.2017 00:18
    0
    А хули толку
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