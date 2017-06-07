Збірна України провела перше тренування після поразки від Мальти

Збірна України провела сьогодні перше тренування після вчорашнього матчу з Мальтою (0:1). Помилки розібрали, всі працюють серйозно і наполегливо, щоби досягти бажаного результату у Фінляндії. Концентрація – максимальна, всім прикро, що так трапилося вчора. Ніхто не хоче повторення помилок. Команда згуртована і мобілізована на гру в Тампере.
Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ
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Шева, акстись!!! Ну не будь ты таким же , как твои предшественники
Звучит как стеб.
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