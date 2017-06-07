Данни нужен Краснодару и московскому Динамо

В услугах 33-летнего экс-полузащитника «Зенита» Мигеля Данни заинтересованы два клуба РФПЛ. «Краснодар» и московское «Динамо» проявляют предметный интерес к экс-зенитовцу. Ранее стало известно о том, что питерский клуб принял решение не продлевать договор с португальцем.

Данни перешел в «Зенит» летом 2008 года из «Динамо». На его счету 256 матчей за сине-бело-голубых, 68 голов и 76 результативных передач. С питерской командой он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и обладателем Суперкубка УЕФА.