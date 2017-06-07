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ЛЕОНЕНКО: «Коноплянке уже вся страна говорит, что нужно отбирать мяч»

Специалист считает, что украинский хавбек не вправе критиковать главного тренера «Шальке»

  • 07.06.2017 22:34
  • 652 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Шальке. Евгений Коноплянка
© ФК Шальке. Евгений Коноплянка

Экс-форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко раскритиковал украинского полузащитника «Шальке» Евгения Коноплянку.

Ранее Коноплянка критически высказался в адрес наставника «Шальке» Маркуса Вайнцирля, за что в немецком клубе на него пообещали наложить штраф.

«Не могу понять, как может «пихать» Коноплянка тренеру, если он в составе не играет? Точнее даже не пихать, а учить. Я понимаю, если бы он тащил Шальке, то мог бы всему городу рассказывать. А когда ты сидишь в запасе и учишь тренера, то извините… Он говорит, что не понимает, почему не играет. Но, по-моему, ему уже вся страна говорит, что надо отбирать мяч. Жене не надо любить себя в футболе, надо любить футбол в себе. Сейчас он выдал слабую игру. И какие отговорки? Он мало играл. Не понимаю, почему не видят замены тренеры сборной?», – считает Леоненко.

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    Илья Лычагин
    online
      Илья Лычагин, 07.06.2017 22:43
    +5
    100%
    Ссылка
    александр ковтун
      александр ковтун, 07.06.2017 22:45
    +5
    не пойму почему коноплянка такой упертый.. витя в последнее время говорит все в тему без глупостей леон красава! щас бы наверное легко отвозил конопу..
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