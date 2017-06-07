ЛЕОНЕНКО: «Коноплянке уже вся страна говорит, что нужно отбирать мяч»

Экс-форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко раскритиковал украинского полузащитника «Шальке» Евгения Коноплянку.

Ранее Коноплянка критически высказался в адрес наставника «Шальке» Маркуса Вайнцирля, за что в немецком клубе на него пообещали наложить штраф.

«Не могу понять, как может «пихать» Коноплянка тренеру, если он в составе не играет? Точнее даже не пихать, а учить. Я понимаю, если бы он тащил Шальке, то мог бы всему городу рассказывать. А когда ты сидишь в запасе и учишь тренера, то извините… Он говорит, что не понимает, почему не играет. Но, по-моему, ему уже вся страна говорит, что надо отбирать мяч. Жене не надо любить себя в футболе, надо любить футбол в себе. Сейчас он выдал слабую игру. И какие отговорки? Он мало играл. Не понимаю, почему не видят замены тренеры сборной?», – считает Леоненко.