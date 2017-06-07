Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Россия огласила окончательную заявку на Кубок Конфедераций

В итоговый список Станислава Черчесова вошли 23 футболиста

  • 07.06.2017 22:22
  • 354 просмотров
  • 1 комментария
Метки
РФС
© РФС

Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым обнародовал заявочный лист команды для участия в Кубке Конфедераций 2017, который пройдет с 17 июня по 2 июля в России.

В списке значатся 23 футболиста.

Вратари

1. Игорь Акинфеев (ЦСКА)
12. Владимир Габулов («Арсенал»)
16. Маринато Гилерме («Локомотив»)

Защитники

3. Роман Шишкин («Краснодар)
5. Виктор Васин (ЦСКА)
6. Георгий Джикия (Спартак»)
10. Руслан Камболов («Рубин»)
13. Федор Кудряшов («Ростов»)
14. Илья Кутепов («Спартак»)

Полузащитники

2. Игорь Смольников («Зенит»)
4. Юрий Газинский («Краснодар»)
8. Денис Глушаков («Спартак») 
15. Алексей Миранчук («Локомотив»)
17. Александр Головин (ЦСКА)
18. Юрий Жирков («Зенит»)
19. Александр Самедов («Спартак»)
21. Александр Ерохин («Ростов»)
22. Дмитрий Тарасов («Локомотив»)
23. Дмитрий Комбаров («Спартак»)

Нападающие

7. Дмитрий Полоз («Ростов»)
9. Федор Смолов («Краснодар»)
11. Александр Бухаров («Ростов»)
20. Максим Канунников («Рубин»)

Источник — РФС

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    airwolf77
    online
      airwolf77, 07.06.2017 22:39
    0
    вот он состав скрепных.из 20 " человек" только 10 исконные мокши...уровень
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.