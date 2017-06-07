ТМ. Дубль Арабидзе помог Грузии разбить Сент-Киттс и Невис

Товарищеский матч
Грузия – Сент-Киттс и Невис – 3:0
Голы: Арабидзе, 52, 73, с пенальти, Двалишвили, 81
Грузия: Макаридзе, Какабадзе, Наваловский, Кашия, Табидзе, Квеквескири, Меребашвили, Казаишвили, Канкава, Качарава, Арабули.
Сент-Киттс и Невис: Джефферс, Соммерсэлл, Роджерс, Джусте, Томас, Спрингер, Сойерс, Мейнард, Уортон, Лидер, Панайоту.
Источник — Sport.ua
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