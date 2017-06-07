Какой 1%? Что он бредит? Вон сейчас пол Европы в терактах, а он у нас хочет железные гарантии.С т...

не пойму почему коноплянка такой упертый.. витя в последнее время говорит все в тему без глупост...

Ну так радуйся!Вон Шева радуется и ты радуйся, а мы за вами будем наблюдать, на довольных котов.

вот он состав скрепных.из 20 " человек" только 10 исконные мокши...уровень

ну а что не зажрались? а что разве не козлы? и самое что улыбнуло.. " мне даже ДАЖЕ немного ...

Неприятно и чуть-чуть стыдно..что со сборной сделали эти пох.исты.. посмешище просто.