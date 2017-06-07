Іван ГЕЦКО: «Суркіс запрошує на роботу відданих і слухняних»

Екс-гравець збірної України Іван Гецко поділився думками щодо призначення Олександра Хацкевича головним тренером київського «Динамо».

«Я був дуже здивований, коли почув про це призначення, - сказав Іван Гецко, автор першого голу у складі збірної України, - Навіть не вірив, що Хацкевичу справді довірили місце в команді. Все-таки цей тренер нічого не вигравав. В Україні є сильніші фахівці, як-от Мирон Маркевич. Хацкевичу довірили крісло, мабуть, тому, що він -- вихованець «Динамо». Ігор Суркіс і далі запрошує на роботу відданих і слухняних. Цікава деталь, помічниками Хацкевича також стали динамівці. Це значить, що Ігор Суркіс не збирається запрошувати іноземного тренера. Якщо Хацкевич провалить роботу, то його місце займе хтось із нинішніх його асистентів. Таку політику провадить Ігор Суркіс, бо він хоче сам вирішувати всі питання і диктувати всі умови. Якщо прийде іноземець, то він попросить Суркіса не пхати свого носа в тренерські справи. А от Хацкевич та інші слухняні динамівці такого не вимагатимуть».