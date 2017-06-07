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Реал отказался от покупки Де Хеа

В мадридском клубе верят в Кейлора Наваса

  • 07.06.2017 21:21
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101greatgoals.com. Давид Де Хеа
© 101greatgoals.com. Давид Де Хеа

Мадридский «Реал» не будет покупать 26-летнего голкипера «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давида Де Хеа этим летом.

Ранее сообщалось, что «сливочные» готовы выложить за вратаря €75 миллионов, но «Реал» отказался от своих намерений.

Первым номером «Реала» останется 30-летний костариканец Кейлор Навас, в которого верит главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.

Источник — Marca

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