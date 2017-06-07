Реал отказался от покупки Де Хеа

Мадридский «Реал» не будет покупать 26-летнего голкипера «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давида Де Хеа этим летом.
Ранее сообщалось, что «сливочные» готовы выложить за вратаря €75 миллионов, но «Реал» отказался от своих намерений.
Первым номером «Реала» останется 30-летний костариканец Кейлор Навас, в которого верит главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.
Источник — Marca
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