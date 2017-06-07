ТМ. Финляндия не смогла обыграть Лихтенштейн

Наши футболисты не смогли показать лучшие качества и командной игры.Футбол для Украины пока очень...

руководству клуба сказал:что обойдется и без них и продал,а себе в зачет положил

Так почитай книжки о народишке дуркины. Что немцы про ваше прославленное упа писали и говорили. П...

Он ещё и стадион в питере построил ...