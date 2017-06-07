ТМ. Финляндия не смогла обыграть Лихтенштейн

Финляндия, будущий соперник сборной Украины в отборе на ЧМ-2018, в товарищеском матче сыграла вничью с Лихтенштейном (1:1).
Поединок Финляндия – Украина состоится 11-го июня.
Товарищеский матч
Финляндия – Лихтенштейн – 1:1
Голы: Хетемай, 18 – Хаслер, 62
Финляндия: Яаккола, Уронен (Аркивуо, 46), Райтала, Мойсандер, Лам (Маркканен, 70), Лод (Хямяляйнен, 51), Хетемай (Хальсти, 55), Риски, Ояла (Вяйсянен, 46), Похьянпало, Пукки (Йенсен, 55).
Лихтенштейн: Бюхель, Геппель, Рехштайнер (Зеле, 81), Малин (Брэндле, 46), Бюхель, Полверино, Губсер, Бургмайер (Вольфингер, 46), Хаслер, Саланович (Эрне, 70), Фрик (Ори, 61).
Предупреждения: Хаслер (44), Бургмайер (45)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.