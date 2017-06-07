Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ТМ. Финляндия не смогла обыграть Лихтенштейн

На гол Хетеиая точным ударом ответил Хаслер

  • 07.06.2017 21:12
  • 59 просмотров
  • 1 комментария
Метки
palloliitto.fi
© palloliitto.fi

Финляндия, будущий соперник сборной Украины в отборе на ЧМ-2018, в товарищеском матче сыграла вничью с Лихтенштейном (1:1).

Поединок Финляндия – Украина состоится 11-го июня.

Товарищеский матч

Финляндия – Лихтенштейн – 1:1
Голы: Хетемай, 18 – Хаслер, 62

Финляндия: Яаккола, Уронен (Аркивуо, 46), Райтала, Мойсандер, Лам (Маркканен, 70), Лод (Хямяляйнен, 51), Хетемай (Хальсти, 55), Риски, Ояла (Вяйсянен, 46), Похьянпало, Пукки (Йенсен, 55).
Лихтенштейн: Бюхель, Геппель, Рехштайнер (Зеле, 81), Малин (Брэндле, 46), Бюхель, Полверино, Губсер, Бургмайер (Вольфингер, 46), Хаслер, Саланович (Эрне, 70), Фрик (Ори, 61).
Предупреждения: Хаслер (44), Бургмайер (45)

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    stas0809
    online
      stas0809, 07.06.2017 21:24
    0
    Прям тактические игры тренерских штабов Украины и Финляндии
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.