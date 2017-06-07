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Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Ждем комментариев: «Зажрались, козлы!»

Нападающий сборной Украины подвел итоги поражения от Мальты (0:1)

  • 07.06.2017 20:55
  • 1339 просмотров
  • 18 комментария
Метки
ФФУ. Евгений Селезнев (в центре)
© ФФУ. Евгений Селезнев (в центре)

Форвард сборной Украины Евгений Селезнев прокомментировал поражение украинской команды в товарищеском матче с Мальтой (0:1).

«Есть как есть. Ничего не могу добавить. Неприятно, очень неприятно. Можно где-то сказать, что чуть-чуть стыдно, согласен. Но есть официальная игра, которая намного важнее, чем поединок против Мальты, будем стараться.

Здесь нечего комментировать, ждем комментариев от людей, которые будут говорить: «Зажрались, козлы!», – сказал Селезнев после матча.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Amil Aliev
      Amil Aliev, 07.06.2017 21:02
    +18
    Зажрались, козлы
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    Syperbuk
      Syperbuk, 07.06.2017 21:02
    +17
    Зажрались, козлы!
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    Jeck
      Jeck, 07.06.2017 21:03
    +8
    Це буде занадто делікатно сказано
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    f-play
    online
      f-play, 07.06.2017 21:03
    +12
    Зажрались, козлы!
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    VadimRivne
      VadimRivne, 07.06.2017 21:07
    +9
    Зажрались козли
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    Comraddm
      Comraddm, 07.06.2017 21:07
    +7
    чуть-чуть стыдно?
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    alvesh
    online
      alvesh, 07.06.2017 21:08
    +12
    Зажрались, козлы!
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    limb-ua
      limb-ua, 07.06.2017 21:09
    +5
    Да нет Жека, все по делу, Мальта была намного сильнее.
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    vancetti
      vancetti, 07.06.2017 21:09
    +7
    Да, кормилец. В стране и так позитива мало, так вы еще наср@ли в душу украинским болельщикам, козлы вонючие!
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    sergbarsa
      sergbarsa, 07.06.2017 21:10
    +9
    Зажрались, козлы!
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    karron
    online
      karron, 07.06.2017 21:11
    +5
    Ого козлам чуть чуть соромно Реально зажерлися козли
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    alekos59
    online
      alekos59, 07.06.2017 21:14
    +4
    Козлы не просто зажрались а вообще реально оборзели !!!
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    Stas0809
    online
      Stas0809, 07.06.2017 21:15
    +1
    Опоздал, Женя..я уже это написал раннее
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    stopor2016
    online
      stopor2016, 07.06.2017 21:15
    +2
    Зажрались , кАзлы!.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 07.06.2017 21:16
    +1
    Насовали половых органов зажравшемуся козлу. И поделом!
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    Artur Sarhsyan
    online
    Artur Sarhsyan, 07.06.2017 21:18
    +1
    Селезнев напряг все свои две клетки мозга, чтобы выдавить из себя такие мысли.
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    mastter77
    online
      mastter77, 07.06.2017 21:19
    +1
    зажрались все, кроме тебя! ты же вечно голодный со своим выводком, заробитчанин хр е нов!!!
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    Владимир Литвин
    online
    Владимир Литвин, 07.06.2017 21:20
    +1
    Наши футболисты не смогли показать лучшие качества и командной игры.Футбол для Украины пока очень сложный вид спорта. Мы сильно отстаем от времени технически и командно.Мяч круглый и это сильно сказывается на игре наших футболистов.Трудно нам.Вот и всё оправдание в поражении.
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