Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Женская сборная Украины проиграла России

Поединок состоялся в рамках турнира в греческом Патрасе

  • 07.06.2017 20:33
  • 739 просмотров
  • 2 комментария
Метки
fbu.ua
© fbu.ua

На турнире в греческом Патрасе украинки дали бой фавориткам будущего Евробаскета, однако в итоге оказались слабее.

Украинки предложили соперницам сумасшедший темп, и пока подопечные Владимира Холопова более-менее контролировали подбор и собственную трехсекундную зону, игра имела равный характер.

Однако во второй половине наши девушки абсолютно не справились с Марией Вадеевой, а также перестали попадать собственные открытые броски, особенно из трехсекундной зоны. Россиянки методично нарастили отрыв до двузначного и вполне спокойно удержали его до конца матча, продолжая пользовать беспомощностью Украины под своим кольцом.

Россия — Украина 73:67 (20:18, 16:17, 22:17, 15:15)

Россия: Вадеева (23 + 6 подборов), Белякова (12), Принс (12 + 6 перехватов), Маига (8).
Украина: Ягупова (23 + 5 подборов + 7 потерь), Мосс (5 + 6 передач + 5 потер), Дорогобузова (8), Удоденко (4 + 4 подбора), Малашенко (12 + 5 подборов) — старт; Науменко (2), Ольховик (5), Белоцерковская (2), Мазниченко (6 + 4 потери).

Завтра сборную Украины ждет второй матч турнира в Патрасе, против команды Беларуси.

Источник — basket-planet.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    pecatorua
      pecatorua, 07.06.2017 21:12
    +2
    Новости Футбола! Сборная Украины по баскетболу проиграла сборной России! Зашибись автор новости тупанул!
    Ссылка
    Hvanchkara
    online
    Hvanchkara, 07.06.2017 21:21
    -1
    Кстати, очень достойный результат.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.