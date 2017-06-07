Женская сборная Украины проиграла России

На турнире в греческом Патрасе украинки дали бой фавориткам будущего Евробаскета, однако в итоге оказались слабее.
Украинки предложили соперницам сумасшедший темп, и пока подопечные Владимира Холопова более-менее контролировали подбор и собственную трехсекундную зону, игра имела равный характер.
Однако во второй половине наши девушки абсолютно не справились с Марией Вадеевой, а также перестали попадать собственные открытые броски, особенно из трехсекундной зоны. Россиянки методично нарастили отрыв до двузначного и вполне спокойно удержали его до конца матча, продолжая пользовать беспомощностью Украины под своим кольцом.
Россия — Украина 73:67 (20:18, 16:17, 22:17, 15:15)
Россия: Вадеева (23 + 6 подборов), Белякова (12), Принс (12 + 6 перехватов), Маига (8).
Украина: Ягупова (23 + 5 подборов + 7 потерь), Мосс (5 + 6 передач + 5 потер), Дорогобузова (8), Удоденко (4 + 4 подбора), Малашенко (12 + 5 подборов) — старт; Науменко (2), Ольховик (5), Белоцерковская (2), Мазниченко (6 + 4 потери).
Завтра сборную Украины ждет второй матч турнира в Патрасе, против команды Беларуси.
Источник — basket-planet.com
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