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ОФІЦІЙНО: Андрій Бацула – гравець Олександрії

Український захисник став першим новачком олександрійського клубу в літнє міжсезоння

  • 07.06.2017 20:19
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ФК Александрия. Андрей Бацула (справа)
© ФК Александрия. Андрей Бацула (справа)

Першим новобранцем ФК «Олександрія» в літнє міжсезоння став 25-річний захисник Андрій Бацула.

Вихованець кременчуцького футболу. Грав за команди: «Ворскла» (Полтава), «Кремінь» (Кременчук) та «Зірка» (Кропивницький).

Досьє:

Дата народження: 6 лютого 1992
Місце народження: Кременчук, Україна
Зріст: 184 см
Вага: 78 кг
Громадянство: Україна
Позиція: захисник

Источник — ФК Александрия

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