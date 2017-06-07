ОФІЦІЙНО: Андрій Бацула – гравець Олександрії

Першим новобранцем ФК «Олександрія» в літнє міжсезоння став 25-річний захисник Андрій Бацула.
Вихованець кременчуцького футболу. Грав за команди: «Ворскла» (Полтава), «Кремінь» (Кременчук) та «Зірка» (Кропивницький).
Досьє:
Дата народження: 6 лютого 1992
Місце народження: Кременчук, Україна
Зріст: 184 см
Вага: 78 кг
Громадянство: Україна
Позиція: захисник
Источник — ФК Александрия
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