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Никита КАМЕНЮКА: «Свою медаль отвезу в Луганск»

Капитан «Зари» подвел итоги сезона для луганского клуба

  • 07.06.2017 20:12
  • 638 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Заря. Никита Каменюка
© ФК Заря. Никита Каменюка

Защитник луганской «Зари», капитан команды Никита Каменюка подвел итог выступлению «черно-белых» в прошедшем сезоне:

- Я не пропустил самое главное – концовку сезона. Благодарен команде, ребятам, тренерскому штабу, своей семье за то, что верили в меня и поддерживали. Как вы знаете, у меня была серьезная травма. Все они помогали мне на протяжении полугода вернуться в футбол. Очень рад и счастлив, тому, что мне посчастливилось вернуться на поле в этом сезоне, почувствовать ритм игры вернуться в такой игре, где нам вручали медали. Горжусь тем, что являюсь частью «Зари».

- Наверное, тяжело было смотреть футбол со стороны?
- Да, смотреть со стороны всегда тяжело, но могу сказать, что я никогда не был в стороне. Всегда был внутри команды, чувствовал и знал, что происходит. Знал, как ребята переживали те поражения, которые были весной. Все молодцы, удалось собраться и доказать, что мы – третья сила, которая сейчас есть в чемпионате и что сильнее нас только «Шахтер» и «Динамо».

- Впереди нас снова ждет групповой этап Лиги Европы…
- Нам вновь посчастливится сыграть на таком уровне! Это всегда приятный и положительный момент. Что касается жеребьевки на этот раз, то пускай все будет так, как будет. Хочется пройти в следующую стадию. Но все зависит только от нас, а не от тех команд, которые нам попадутся. Все будет в наших руках.

- Наверняка, бронзовая медаль, хоть мы и далеко от дома, в какой-то степени луганская тоже!
- Однозначно. Та медаль, которую я получил, я отвезу в Луганск, в ту школу, где когда-то занимался. Привезу ее своему первому тренеру Юрию Петровичу Рабочему. Он дал мне многое – уверенность и все то, что я имею сейчас.

- Третье место в Лиге Пари-матч – историческое достижение для нас. На твой взгляд, это самое весомое достижение в твоей карьере или же нет?
- Если смотреть с турнирной точки зрения, то третье место – хорошее достижение. Но мы всегда смотрим вперед. Лично я не знаю, как сложится следующий сезон, но приложим максимум усилий, для того, чтобы оставаться на том же уровне. Я имею в виду как клуб в целом, так и непосредственно игроков и тренерский штаб. Надеюсь, это не последнее достижение лично мое и нашей команды.

- На протяжении всего сезона с нами всегда были преданные болельщики.
- Это чувствовалось. За нас болели, переживали не только луганчане, но и болельщики всей Украины. Много людей и знакомых, в связи с известными событиями уехали в разные страны, но все равно остались сердцем и душой фанатами «Зари». Весь наш коллектив посвящает занятое третье место луганчанам, тем, кто находится сейчас в Луганске и может смотреть наши матчи вживую. Мы помним и знаем, как переживали и поддерживали за нас в Луганске.

В матче против «Олимпика» на трибунах было немало зрителей. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех любителей «Зари» и футбола на «Славутич Арену» в следующем году. Без болельщиков футбол ничто. Ждем вас на стадионе!

Источник — ФК Заря

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Комментарии
    keshmann
      keshmann, 07.06.2017 20:24
    -1
    Что пустят тебя лнровцы ,ты же за сб.Украины играл,значит патриот,таких там не любят???
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 07.06.2017 20:43
    -3
    Ну а правда, чего не отвезти? Сам ведь рассказывал с полгода назад, как там сейчас неплохо жить. Пусть еще эту медаль Колывану всея лэнэрии подарит, тот ему за это еще и лугандонский паспорт презентует.
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    ctrag-o9
    online
      ctrag-o9, 07.06.2017 20:51
    -3
    Одним словом 100 % л у г а н д о н .
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    Crivenco1990
    Crivenco1990, 07.06.2017 21:03
    +2
    Станислав Матусевич, 07.06.2017 20:43
    Ну а правда, чего не отвезти? Сам ведь рассказывал с полгода назад, как там сейчас неплохо жить. Пусть еще эту медаль Колывану всея лэнэрии подарит, тот ему за это еще и лугандонский паспорт презентует.
    А тебе аж тошно, что там неплохо живут. Если своя корова сдохла от недосмотра, то и соседу того же желаешь.
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    ARIEC_F.K.ZARYA
    online
      ARIEC_F.K.ZARYA, 07.06.2017 21:16
    +2
    Уважение тебе,Никита! Настоящий капитан и преданный игрок команды и клуба в целом! Ну и настоящий патриот своего родного Луганска!
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 07.06.2017 21:18
    -1
    Crivenco1990, 07.06.2017 21:03

    А тебе аж тошно, что там неплохо живут. Если своя корова сдохла от недосмотра, то и соседу того же желаешь.
    Долбоносик, я сам из Луганска, а в городе осталась целая толпень моей ватородни. Так что я из первых рук знаю, как "неплохо" там сейчас живется. Потому что реально стонет уже даже вата.
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