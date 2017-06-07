Никита КАМЕНЮКА: «Свою медаль отвезу в Луганск»

Защитник луганской «Зари», капитан команды Никита Каменюка подвел итог выступлению «черно-белых» в прошедшем сезоне:

- Я не пропустил самое главное – концовку сезона. Благодарен команде, ребятам, тренерскому штабу, своей семье за то, что верили в меня и поддерживали. Как вы знаете, у меня была серьезная травма. Все они помогали мне на протяжении полугода вернуться в футбол. Очень рад и счастлив, тому, что мне посчастливилось вернуться на поле в этом сезоне, почувствовать ритм игры вернуться в такой игре, где нам вручали медали. Горжусь тем, что являюсь частью «Зари».

- Наверное, тяжело было смотреть футбол со стороны?

- Да, смотреть со стороны всегда тяжело, но могу сказать, что я никогда не был в стороне. Всегда был внутри команды, чувствовал и знал, что происходит. Знал, как ребята переживали те поражения, которые были весной. Все молодцы, удалось собраться и доказать, что мы – третья сила, которая сейчас есть в чемпионате и что сильнее нас только «Шахтер» и «Динамо».

- Впереди нас снова ждет групповой этап Лиги Европы…

- Нам вновь посчастливится сыграть на таком уровне! Это всегда приятный и положительный момент. Что касается жеребьевки на этот раз, то пускай все будет так, как будет. Хочется пройти в следующую стадию. Но все зависит только от нас, а не от тех команд, которые нам попадутся. Все будет в наших руках.

- Наверняка, бронзовая медаль, хоть мы и далеко от дома, в какой-то степени луганская тоже!

- Однозначно. Та медаль, которую я получил, я отвезу в Луганск, в ту школу, где когда-то занимался. Привезу ее своему первому тренеру Юрию Петровичу Рабочему. Он дал мне многое – уверенность и все то, что я имею сейчас.

- Третье место в Лиге Пари-матч – историческое достижение для нас. На твой взгляд, это самое весомое достижение в твоей карьере или же нет?

- Если смотреть с турнирной точки зрения, то третье место – хорошее достижение. Но мы всегда смотрим вперед. Лично я не знаю, как сложится следующий сезон, но приложим максимум усилий, для того, чтобы оставаться на том же уровне. Я имею в виду как клуб в целом, так и непосредственно игроков и тренерский штаб. Надеюсь, это не последнее достижение лично мое и нашей команды.

- На протяжении всего сезона с нами всегда были преданные болельщики.

- Это чувствовалось. За нас болели, переживали не только луганчане, но и болельщики всей Украины. Много людей и знакомых, в связи с известными событиями уехали в разные страны, но все равно остались сердцем и душой фанатами «Зари». Весь наш коллектив посвящает занятое третье место луганчанам, тем, кто находится сейчас в Луганске и может смотреть наши матчи вживую. Мы помним и знаем, как переживали и поддерживали за нас в Луганске.

В матче против «Олимпика» на трибунах было немало зрителей. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех любителей «Зари» и футбола на «Славутич Арену» в следующем году. Без болельщиков футбол ничто. Ждем вас на стадионе!