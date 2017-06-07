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Капітан Десни: «У нас вкрали мрію»

Вадим Мельник обурений рішенням не пускати його команду в Прем'єр-лігу

  • 07.06.2017 20:07
  • 566 просмотров
  • 3 комментария
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sadove.club. Вадим Мельник
© sadove.club. Вадим Мельник

Капітан «Десни» Вадим Мельник обурений тим, що його команду не пустили в Прем’єр-лігу.

«Я вважаю, що у нас несправедливо відібрала путівку в елітний дивізіон, - заявив Вадим Мельник, капітан «Десни», - У нас є всі умови для виступу в дивізіоні номер один. Футбольне поле готове, воно має електропідігрів, недавно здали в експлуатацію тренувальний газон. Арена вміщає 12,5 тисяч глядачів, але одну трибуну ще не відкрили. На території стадіону є готель, де ми мешкаємо. Словом, з «Десною» проблем не було би. У фінансовому плані теж все гаразд, бо нам своєчасно платили як зарплату, так і преміальні.  Не хочу принижувати чемпіонат України, але його рівень не такий високий, яким був три чи чотири роки тому. У такій першості нам цілком до снаги достойно виступити. Звісно, треба було зробити декілька придбань. На жаль, у нас вкрали мрію».

Источник — Експрес

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Комментарии
    keshmann
      keshmann, 07.06.2017 20:27
    +1
    спасибо педераии!
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    Игорь Шевченко
      Игорь Шевченко, 07.06.2017 20:29
    +4
    " Не хочу принижувати чемпіонат України, але його рівень не такий високий, яким був три чи чотири роки тому. У такій першості нам цілком до снаги достойно виступити."
    Да ФФУ загонит чемпионат ниже плинтуса скоро.
    Нам тоже очень жаль ,если Десна не будет в этом сезоне играть в УПЛ.
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    okoronkwo-aizek
      okoronkwo-aizek, 07.06.2017 21:00
    0
    Хлопці - молодці. Проте не знаю як після такого можна далі грати в футбол. Я б не зміг.
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