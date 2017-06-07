ЛУЧЕСКУ: «Я принес Зениту более €100 млн, а со мной так обошлись»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу сообщил, что очень возмущен отношением питерского клуба к своей персоне. По словам 72-летнего румынского наставника, руководство сине-бело-голубых до сих официально не уведомило его о расторжении контракта. Вместо Луческу на пост главного тренера назначили Роберто Манчини.
– Я все еще жду от официального уведомления, – цитирует Луческу gsp.ro. – На сайте клуба уже есть новость о назначении Манчини, однако мне никто даже не позвонил.
Это просто невероятно. Я принес «Зениту» более 100 миллионов евро с трансферов Халка, Гарая и Витселя. А теперь посмотрите, как они со мной обошлись.
Источник — Спорт-Экспресс в России
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Може я не сильно в цьому розбираюсь, але яке він має відношення до трансферів Халка, Вітселя і Гарая ?
Він що їх купляв, чи може вирощував з 15 років ?
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