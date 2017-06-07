ЛУЧЕСКУ: «Я принес Зениту более €100 млн, а со мной так обошлись»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу сообщил, что очень возмущен отношением питерского клуба к своей персоне. По словам 72-летнего румынского наставника, руководство сине-бело-голубых до сих официально не уведомило его о расторжении контракта. Вместо Луческу на пост главного тренера назначили Роберто Манчини.

– Я все еще жду от официального уведомления, – цитирует Луческу gsp.ro. – На сайте клуба уже есть новость о назначении Манчини, однако мне никто даже не позвонил.

Это просто невероятно. Я принес «Зениту» более 100 миллионов евро с трансферов Халка, Гарая и Витселя. А теперь посмотрите, как они со мной обошлись.