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Сергей РАФАИЛОВ: «Десна или Верес? Хрен редьки не слаще»

Оба клуба не должны были пройти аттестацию, считает генеральный директор «Зари»

  • 07.06.2017 19:25
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ФК Заря. Сергей Рафаилов
© ФК Заря. Сергей Рафаилов

На прошлой неделе состоялось собрание всех представителей украинской Премьер-лиги, где было принято решение, согласно которому вместо черниговской «Десны» высший дивизион пополнит «Верес» из города Ровно.

Напомним, что ранее по спортивному принципу выйти в элиту украинского футбола должна была именно «Десна». Команда заработала это право непосредственно на футбольном поле, заняв второе итоговое место в Первой лиге, которое автоматически дает право перехода в УПЛ.Более подробно своим мнением на этот счет поделился генеральный директор луганской «Зари» Сергей Васильевич Рафаилов.

- Главный принцип, которого я придерживаюсь в спорте, это, конечно же, принцип спортивный. То есть, преимущество должно отдаваться тем командам, которые оказываются выше в турнирной таблице.

Но, не имея информации до совещания, которое проводилось в Киеве, конечно же, я был склонен, чтобы Премьер-лигу, согласно спортивному принципу, пополнила «Десна».

После того же, как я заслушал вместе с представителями других клубов Премьер-лиги, аргументы апелляционного комитета Федерации Футбола Украины, то понял и сделал для себя выводы, что, по сути, «хрен редьки не слаще». Что одна, что другая команда, по принципам аттестации, не должна была получать аттестат для участия в Премьер-лиге. Но команда из Ровно просто принесла больше бумаг с обещаниями, что через какое-то время, год, два или три, «Верес» будет соответствовать уровню команд Премьер-лиги: бюджетно, инфраструктурно да и по остальным критериям, которые выдвигаются ФФУ для команд, претендующих на участие в Премьер-лиге.

«Десна» же и этого сделать не сумела. Мы услышали, что никакой работы по подготовке документации там не проводилось. Были лишь обещания через прессу, что «мы будем и мы сделаем». Но на деле так не оказалось.

Соответственно, было проведено голосование и клубы большинством голосом поддержали «Верес», учитывая, в том числе, и решения апелляционного комитета ФФУ. Против того, чтобы включать в состав участников Премьер-лиги «Верес», было лишь «Динамо».

Представителям Федерации и Премьер-лиги был задан вопрос о том, почему бы не сдвинуться вниз по турнирной таблице, чтобы рассмотреть клубы ниже «Вереса», если у них есть финансы, желание и инфраструктура для участия в Премьер-лиге. Но представители ФФУ сказали, что очень сложно процедурно отменить решение апелляционного комитета по «Вересу». Да и времени было очень немного, так как до первого июня нужно было принять решение о составе Премьер-лиги перед вышестоящими футбольными органами.

Мнение нашего президента и моё таково: хотелось бы, чтобы Премьер-лига формировалась исключительно по спортивному принципу, поэтому при голосовании мы воздержались. Но что случилось, то случилось.

Источник — ФК Заря

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