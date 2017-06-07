Назар Вербний продовжив контракт з Карпатами

Талановитий півзахисник Назар Вербний продовжив контракт із «Карпатами» до 2021 року. Клубний вихованець пройшов усі стадії на шляху до першої команди і зараз вважається повноцінним гравцем основи.

У цьому сезоні Назар провів за «левів» 19 матчів, ще 6 у молодіжній першості та одну гру в Кубку України.