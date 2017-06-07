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Назар Вербний продовжив контракт з Карпатами

Новий контракт півзахисника дійсний до 2021-го року

  • 07.06.2017 19:15
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ФК Карпаты. Назар Вербный
© ФК Карпаты. Назар Вербный

Талановитий півзахисник Назар Вербний продовжив контракт із «Карпатами» до 2021 року. Клубний вихованець пройшов усі стадії на шляху до першої команди і зараз вважається повноцінним гравцем основи.

У цьому сезоні Назар провів за «левів» 19 матчів, ще 6 у молодіжній першості та одну гру в Кубку України.

Источник — ФК Карпаты

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