Назар Вербний продовжив контракт з Карпатами

Талановитий півзахисник Назар Вербний продовжив контракт із «Карпатами» до 2021 року. Клубний вихованець пройшов усі стадії на шляху до першої команди і зараз вважається повноцінним гравцем основи.
У цьому сезоні Назар провів за «левів» 19 матчів, ще 6 у молодіжній першості та одну гру в Кубку України.
Источник — ФК Карпаты
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