Євген БОРОВИК: «Дуже задоволений, що став гравцем Карпат»

Воротар «Карпат» Євген Боровик, який приєднався до команди зимою, розповів про другу частину сезону.

– Євгене, наскільки ти задоволений тим періодом часу, який провів у Львові?

– Передусім я задоволений тим, що нам вдалося виконати те завдання, яке стояло перед командою. «Карпати» залишилися у Прем’єр-лізі. На даному етапі це основне. Думаю, інших позитивних моментів також не бракувало.



– Взимку ти підписав контракт із «зелено-білими». Минуло вже достатньо часу для того, щоб підбити певні підсумки...

– Зізнаюся чесно, я не знав, чого чекати. Не загадував, як складеться моя кар’єра, що буде далі. Зараз можу сказати, що я дуже задоволений, що став гравцем «Карпат». Це стосується багатьох факторів. За ці півроку я зрозумів, що мені дуже подобається атмосфера в команді і в клубі загалом. Мене все тут влаштовує.



– Головний позитив за цей період?

– Наші перемоги. А також той факт, що команда прогресує. Отримував задоволення, коли ми вигравали, а це відображалося в турнірній таблиці. І звичайно підсумок потішив – ми залишилися у Лізі Парі-Матч.



– У тебе є гра, яку ти можеш виокремити?

– Кожна гра запам’ятовується з позитивної сторони, якщо команда здобуває очки. У нас було достатньо радості і гарних моментів.



– Матч проти «Дніпра» наприкінці сезону – абсолютний лідер за емоційним напруженням?

– Безумовно. Забити за 7 чи 8 хвилин тричі – дорогого вартує. Дуже яскравий поєдинок. І не у контексті змісту гри, а лише емоцій.



– Коли ти давав своє прем’єрне інтерв’ю у «Карпатах», то казав, що з нетерпінням очікуєш на спільну роботу з молодими колегами – Романом Мисаком і Романом Підківкою. Як оціниш період співпраці з хлопцями?

– Ми щоденно спілкуємося на тренуваннях. Можу відзначити, що вони стали дорослішими. Напевно, майстерність за три місяці збільшити неможливо, тому не аналізуватиму цей фактор. Майстерність або є, або її немає. Проте у плані психології бачу позитивні моменти. Наприклад, той же Підківка змінився дуже сильно. Не скажу, на скільки градусів, але те, що суттєво – точно (посміхається).



– Взаєморозуміння з лінією оборони – дуже важливий елемент успішної гри воротаря. Які у тебе відносини із захисниками «Карпат»?

– По-перше, мені комфортно грати з нашими захисниками. Незалежно від того, яка їх кількість з’являється на полі і яку тактичну схему ми використовуємо. Більшу частину другого етапу чемпіонату ми провели у три центральні захисники: Лобай, Нестеров і Дитятьєв. Ми спілкуємося на полі, підказуємо одне одному і жодних претензій не виникає.



– «Карпати» фінішували на 10-ій сходинці. У новому сезоні однозначно хочеться більшого.

– Маємо такий підсумок – напевно, він відображає все те, що відбувалося протягом сезону. Кожен з нас хоче більшого. Сподіваюся, що все буде по-іншому. Зараз знову ініціюють певні зміни у форматі чемпіонату. Я, наприклад, не до кінця розумію процес розподілення на «шістки». Цього року маємо картину, коли «Ворскла» з нижньої групи має на 4 пункти більше, ніж «Чорноморець» з верхньої. У наступному сезоні у нас будуть нові цілі і завдання. Час покаже, наскільки ми готові до боротьби за високі місця.



– Зараз футболісти насолоджуються часом відпусток і перебуванням у колі близьких. Ти потребував цього відпочинку?

– Так, відчував, що втомився у моральному плані. Зіграв багато матчів і у психологічному аспекті втомлювала боротьба за виживання. Тому втома, перш за все, психологічна. Відпочити потрібно. І скоро вже з новими силами варто братися за справу.