Баку и Астана претендуют на проведение еврокубковых финалов 2019 года

Процесс выбора арен для финалов Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, Лиги чемпионов УЕФА среди женщин и Суперкубка УЕФА стартовал в декабре 2016 года.
Десять ассоциаций подали в УЕФА заявочные досье в назначенный срок, то есть до 6 июня.
Лига чемпионов УЕФА:
Азербайджан - Баку - «Олимпийский»
Испания - Мадрид - «Метрополитано»
Лига Европы УЕФА:
Азербайджан - Баку - «Олимпийский»
Испания - Севилья - «Рамон Санчес-Писхуан»
Турция - Стамбул - «Бешикташ Арена»
Лига чемпионов УЕФА среди женщин:
Венгрия - Будапешт - «Ференцварош Арена»
Казахстан - Астана - «Астана Арена»
Суперкубок УЕФА:
Албания - Тирана - «Кемаль Стафа»
Израиль - Хайфа - «Самми Офер»
Казахстан - Астана - «Астана Арена»
Польша - Гданьск - «Арена Гданьск»
Северная Ирландия - Белфаст - «Уиндзор Парк»
Турция - Стамбул - «Бешикташ Арена»
Франция - Тулуза - «Стадьом-де-Тулуз»
Исполнительный комитет УЕФА назовет ассоциации, которые примут финалы, 21 сентября 2017 года.
Источник — УЕФА
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