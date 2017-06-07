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Баку и Астана претендуют на проведение еврокубковых финалов 2019 года

УЕФА получил 14 заявок от 10 национальных ассоциаций, которые желают принять финалы еврокубков

  • 07.06.2017 18:13
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Баку и Астана претендуют на проведение еврокубковых финалов 2019 года

Процесс выбора арен для финалов Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, Лиги чемпионов УЕФА среди женщин и Суперкубка УЕФА стартовал в декабре 2016 года.

Десять ассоциаций подали в УЕФА заявочные досье в назначенный срок, то есть до 6 июня.

Лига чемпионов УЕФА:
Азербайджан - Баку - «Олимпийский»
Испания - Мадрид - «Метрополитано»

Лига Европы УЕФА:
Азербайджан - Баку - «Олимпийский»
Испания - Севилья - «Рамон Санчес-Писхуан»
Турция - Стамбул - «Бешикташ Арена»

Лига чемпионов УЕФА среди женщин:
Венгрия - Будапешт - «Ференцварош Арена»
Казахстан - Астана - «Астана Арена»

Суперкубок УЕФА:
Албания - Тирана - «Кемаль Стафа»
Израиль - Хайфа - «Самми Офер»
Казахстан - Астана - «Астана Арена»
Польша - Гданьск - «Арена Гданьск»
Северная Ирландия - Белфаст - «Уиндзор Парк»
Турция - Стамбул - «Бешикташ Арена»
Франция - Тулуза - «Стадьом-де-Тулуз»

Исполнительный комитет УЕФА назовет ассоциации, которые примут финалы, 21 сентября 2017 года.

Источник — УЕФА

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