Баку и Астана претендуют на проведение еврокубковых финалов 2019 года

Занимались бы в Динамо, Карпатах СПОРТОМ, а не политикой - и нечего было бы бояться. А то устроил...

С каких это пор Донбасс стал Суркису "своим"???

Какие гарантии? Гарантии в морге дают. Хотя иногда и ошибаются. Смотрю у самых *патриотичных* ком...

Эту тему тоже уже тут поднимали! Болельщики Шахтера не в Мариуполе, а "рассеялись", их ...

А що, хтось давав гарантії там безпеки (на такому полі)??? Чи може, ТИ даш і оплатиш потім лікува...

Пропоную варіант.Суркісу бабки нада - там у "Приваті" в нього проблеми.І тут Рінат Леон...