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Игорь СУРКИС: «Я Коломойскому не папа с мамой, не брат и не сват»

Президент киевского «Динамо» – о бюджете клуба

  • 07.06.2017 17:58
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  • 1 комментария
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ФК Динамо Киев. Игорь Суркис
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о бюджете киевского клуба.

- Верно ли, что бюджет клуба оптимизирован в сравнении с докризисной порой, и теперь в большей степени зависит от трансферов и еврокубковых выплат?
- Так можно было бы говорить лишь в том случае, если бы мы отказались от опытных игроков и оставили в команде одну молодежь. Свои обязательства, повторюсь, выполняю, чего бы мне это ни стоило. Естественно, мы существуем не в безвоздушном пространстве, и кризис в стране отражается на всех сторонах нашей жизни - и на футболе в том числе.

Но есть и другая принципиальная сторона вопроса: ни для кого не секрет, что произошло с деньгами, которые мы держали на счетах «Приватбанка» и которые работали на футбол, на «Динамо». Надеюсь, суд даст надлежащую юридическую оценку блокировке средств, а пока - нам приходится доказывать, что мы никогда не были акционерами «Приватбанка», а я - не прихожусь Игорю Валерьевичу Коломойскому мамой, папой, братом или сватом. (Грустно улыбается).

В подробности мне бы пока не хотелось вдаваться. Но если суд примет справедливое решение, «Динамо» в современных условиях однозначно станет легче дышать.

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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Комментарии
    solo9953
      solo9953, 07.06.2017 18:05
    +1
    Мда. Практически незнакомые люди. Да и какие там схемы-то по привату. Вот прям верю и все.
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