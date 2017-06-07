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ДЯЧУК-СТАВИЦЬКИЙ: «Є попередні домовленості з хорошими виконавцями»

Генеральний директор «Карпат» – про активність клубу на трансферному ринку

  • 07.06.2017 17:36
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ФК Карпаты. Юрий Дячук-Cтавицкий
© ФК Карпаты. Юрий Дячук-Cтавицкий

Генеральний директор львівських «Карпат» Юрій Дячук-Ставицький розповів останні новини, пов’язані із трансферною діяльністю клубу.

«Наразі ведеться активна робота у плані підсилення команди. Але з деякими виконавцями будемо прощатися. Зокрема, на трансфер ми виставили Артема Філімонова. Він хороший гравець, патріот команди, готовий битися за неї, не шкодуючи ні себе, ні суперника. Однак в нашу ігрову схему Артем не вписався, тому йому краще буде перейти до іншого клубу».

«Також ми продовжуємо перемовини із «Шахтарем» щодо оренди Миколи Матвієнка, який наразі перебуває у таборі Національної збірної України. Сподіваюся, що нам вдасться все вирішити позитивно і цей гравець залишиться в «Карпатах».

«Щодо Гладкого, то ми також хочемо його повернути, але в «Динамо» змінився тренер, тому тут важко щось прогнозувати. Було б дуже добре, якби Сашко знову одягнув карпатівську футболку, але тут не все від нас залежить».

«Є у нас попередні домовленості із хорошими виконавцями з чемпіонату України, які зможуть підсилити наш склад. Сподіваюся, найближчим часом, одразу після оформлення всіх необхідних документів, ми оголосимо прізвища та деталі».

«Щодо Олега Дулуба, то він, як і інші карпатівці, зараз у відпустці. Справді, Олег Анатолієвич попросив продовжити йому відпустку на кілька днів, до 20 червня. Справа в тому, що він весь час був без родини, коли працював в «Карпатах». Не буду вдаватися в подробиці, скажу лише, що в нього зараз приємні клопоти, які потребують його перебування на місці. Тому медогляд та перші дні тренувань команда проведе без нього. Ми чекаємо на його повернення до Львова» – підсумував Дячук-Ставицький.

Источник — ФК Карпаты

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