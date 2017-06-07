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Тарас МИХАЛИК: «Контракт с Локомотивом не продлевал»

Защитник «железнодорожников» пока без команды

  • 07.06.2017 17:12
  • 705 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Локомотив. Тарас Михалик
© ФК Локомотив. Тарас Михалик

Защитник Тарас Михалик заявил, что «Локомотивом» пока не проявил желания продлить с ним контракт.

- «Локомотив» сделал вам предложение о продлении контракта?
– Пока нет. Сейчас я нахожусь в свободном плавании

- Писали об интересе к вам со стороны московского «Динамо».
– Не могу это прокомментировать. Предложения были разные, но до конкретики ни от одного из клубов дела не дошло.

- У вас есть желание остаться в «Локомотиве» или планируете сменить команду?
– Конечно, хотелось бы остаться, но пока ничего более сказать не могу. Надеюсь, что в ближайшее время все решится, – заявил Михалик.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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Комментарии
    eyedy01
      eyedy01, 07.06.2017 17:47
    +1
    Стоп, а как же "зрада" ? На самом деле, его бы обратно в ДК очень был бы кстати!
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