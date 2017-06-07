Тарас МИХАЛИК: «Контракт с Локомотивом не продлевал»

Защитник Тарас Михалик заявил, что «Локомотивом» пока не проявил желания продлить с ним контракт.

- «Локомотив» сделал вам предложение о продлении контракта?

– Пока нет. Сейчас я нахожусь в свободном плавании

- Писали об интересе к вам со стороны московского «Динамо».

– Не могу это прокомментировать. Предложения были разные, но до конкретики ни от одного из клубов дела не дошло.

- У вас есть желание остаться в «Локомотиве» или планируете сменить команду?

– Конечно, хотелось бы остаться, но пока ничего более сказать не могу. Надеюсь, что в ближайшее время все решится, – заявил Михалик.