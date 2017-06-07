Тарас МИХАЛИК: «Контракт с Локомотивом не продлевал»

Защитник Тарас Михалик заявил, что «Локомотивом» пока не проявил желания продлить с ним контракт.
- «Локомотив» сделал вам предложение о продлении контракта?
– Пока нет. Сейчас я нахожусь в свободном плавании
- Писали об интересе к вам со стороны московского «Динамо».
– Не могу это прокомментировать. Предложения были разные, но до конкретики ни от одного из клубов дела не дошло.
- У вас есть желание остаться в «Локомотиве» или планируете сменить команду?
– Конечно, хотелось бы остаться, но пока ничего более сказать не могу. Надеюсь, что в ближайшее время все решится, – заявил Михалик.
Источник — Спорт-Экспресс в России
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