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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Хацкевич начал принимать верные решения»

Экс-игрок «Динамо» похвалил новоиспеченного наставника киевлян

  • 07.06.2017 16:47
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footballua.tv. Виктор Леоненко
© footballua.tv. Виктор Леоненко

Футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал назначение главным тренером команды Александра Хацкевича.

«Думаю, сейчас Хацкевич начнет показывать, какой «классный» тренер был Ребров. Он уже начал принимать верные решения, как, например, возвращение Гусева.

Нужно отходить от позиции, что играть должны только свои воспитанники. Ставить в состав нужно тех, кто сильнее. И не тасовать заявку на матч постоянно.

Команда только усилится, если вернутся те же Беланда, Мбокани. Молодежь будет смотреть и учиться у футболистов, которые что-то умеют», – сказал Леоненко.

Источник — Вести

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