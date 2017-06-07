Аллегри остается в Ювентусе еще на два года

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри остается в команде еще на два сезона. Туринский клуб продлил контракт с итальянским специалистом до лета 2020 года.
В прошлом сезоне Аллегри привел «Ювентус» к чемпионству в Серии А и победе в Кубке Италии, а также вывел команду в финал Лиги чемпионов.
Итальянец возглавляет «Старую сеньору» с лета 2014 года.
Источник — ФК Ювентус
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