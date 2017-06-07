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Аллегри остается в Ювентусе еще на два года

Наставник туринцев продлил соглашение с клубом

  • 07.06.2017 16:19
  • 96 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Ювентус. Массимилиано Аллегри
© ФК Ювентус. Массимилиано Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри остается в команде еще на два сезона. Туринский клуб продлил контракт с итальянским специалистом до лета 2020 года.

В прошлом сезоне Аллегри привел «Ювентус» к чемпионству в Серии А и победе в Кубке Италии, а также вывел команду в финал Лиги чемпионов.

Итальянец возглавляет «Старую сеньору» с лета 2014 года.

Источник — ФК Ювентус

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Комментарии
    nordik1980
      nordik1980, 07.06.2017 16:35
    -1
    зря, максимум він вже з юве досяг!
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    dima_foto
    online
      dima_foto, 07.06.2017 16:51
    0
    І це крутий максимум я думаю ніхто від такого не відказався
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