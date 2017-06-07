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Андрей Бацула подтвердил переход в Александрию

Контракт с полузащитником подписан на 2 года

  • 07.06.2017 15:51
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УПЛ. Андрей Бацула
© УПЛ. Андрей Бацула

Полузащитник «Звезды» Андрей Бацула подробностями расставания с «Звездой» и ухода в Александрию.

«Уже можно точно сказать, что я являюсь игроком «Александрии». Контракт заключен на два года. Если бы не главный тренер «Александрии» Владимир Шаран, то относительно своего будущего я, возможно, принял бы какое-то другое решение. Но, поговорив с ним, у меня исчезли всякие сомнения, я получил абсолютную уверенность в том, что мне надо переходить именно в эту команду.

Сыграли ли свою роль еврокубки? Не могу сказать, что это был решающий фактор. Нет. Важнее для меня было отношение ко мне тренера, знакомство с коллективом и та атмосфера, которая в нем царит. Процентов на 90 я всю команду в «Александрии» знаю, поэтому, уверен, мне в ней не придется адаптироваться.

Я не могу рассказать вам все подробности переговоров с «Карпатами», так как сам не до конца понял, что именно произошло. Переговоры изначально как-то затянулись, а затем у меня состоялся разговор с Шараном, который окончательно повлиял на мой выбор. Тем более, вы сами можете видеть, что с будущим «Карпат» полная неясность. Дай Бог, чтобы у львовян было все хорошо.

Но сейчас команда осталась без главного тренера, и кто возглавит коллектив — неизвестно. В сложившейся ситуации мне предстояло бы переходить в команду к неизвестному мне тренеру.

Конкуренции я не боюсь и никогда не боялся. Однако всегда лучше при переходе в новую команду быть знакомым с тренером и понимать, что он хочет от тебя на поле, насколько сильно рассчитывает и прочее.

Могу сказать смело, что три года в «Звезде» — это пока самый лучший период в моей карьере. Я очень благодарен клубу и партнерам по команде. Заключительный матч сезона я провел в фан-секторе, где попрощался с болельщиками.

С президентом клуба и главным тренером мы расстались хорошо — пожали руки и пожелали друг другу удачи. Разговор со мной о продлении контракта был, но имелись свои нюансы, которые помешали заключению нового соглашения», – сказал Бацула.

Источник — Sportarena

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