«Металлист 1925» подписал контракт с техническим спонсором

Во вторник, 6-го июня 2017 года, руководство футбольного клуба "Металлист 1925", в лице генерального директора Владимира Ивановича Линке, подписало трехлётний контракт с крупным спонсором - итальянской компанией "Errea", которая будет снабжать футболистов всей необходимой футбольной экипировкою. Итальянскую фирму представлял руководитель департамента по Восточной Европе Пьерпаоло Ланци.

Errea - известный мировой бренд. Штаб-квартира компании расположена в городе Парма. Компания была основана в 1988 году. Errea была первой компанией использовавшей технологию Oeko-tex standard, которая гарантирует, что текстильная одежда свободна от вредных химических веществ.

Компания работает с различными клубами Италии, Испании, Англии, Исландии. В форме от Errea играет национальная сборная Исландии по футбола, национальная сборная Украины по баскетболу. В Англии 24 футбольных клуба играет в форме от Errea. И теперь клуб "Металлист 1925" заключил трёхлетний контракт с этой фирмой. Сделка была заключена в зале для пресс-конференций стадиона «Металлист» в присутствии многочисленных журналистов, представляющих различные СМИ Харькова и Украины, а также в присутствии соучредителей ООО «Футбольный клуб Металлист 1925». На пресс-конференции, посвященной этому событию, перед журналистами выступили: Генеральный директор ООО "ФК "Металлист 1925" Владимир Линке, соучредитель ООО "ФК "Металлист 1925" Максим Герасимов и представитель итальянской стороны Пьерпаоло Ланци. Первым слово взял генеральный директор нашего клуба Владимир Иванович Линке. «Я рад, что мы будем сотрудничать с такой известной фирмою, которая распространяет свою продукцию в 80-ть стран мира. Теперь мы стали партнёрами и на футболках нашей команды будет логотип итальянской фирмы. Уверен, наше сотрудничество будет достаточно долгим» - сказал Владимир Иванович. По словам Максима Герасимова, переговоры начались ещё в январе и были очень длительными, в ходе переговоров возникали сложности, но всегда мы, и итальянская фирма, старались уладить все вопросы с пользой для обеих сторон. И, в конце концов, стороны нашли общий язык и заключают взаимовыгодную сделку. По словам соучредителя ООО «ФК Металлист 1925» Максима Герасимова комплект домашней и выездной формы команды будет представлен в конце июня. Что касается формы, в которой команда, будет играть дома, но Максим говорит: «Это будет настоящая «бомба», ибо такой формы нет ни у одной европейской команды, хотя две британские команды и попытались сделать что-то в этом духе, но наша форма уникальна во все отношениях! Такой формы нет ни у одного клуба в Европе!»

Пьерпаоло Ланци поблагодарил за тёплый приём (итальянский гость прилетел накануне вечером и утром его ознакомили с достопримечательностями города), и верит, что сотрудничество с клубом «Металлист 1925» будет долгим и успешным. «Поскольку наша фирма занимается спортом с любовью, для нас это часть нашей жизни. Мы увидели в проекте клуба очень большой энтузиазм и страсть. Мы готовы предоставить весь наш опыт в области спортивной одежды клубу «Металлист 1925». Проект "Металлист 1925" новый, но и мы, как фирма, - молодые. Мы готовы к работе и сделаем всё, что от нас зависит, чтобы игроки и тренеры были довольны, мы начинаем нашу работу с энтузиазмом», - отметил представляющий в Восточной Европе "Errea" Пьерпаоло Ланци.

Отвечая на вопрос одного из соучредителей по поводу схожестей футбольных судеб футбольного клуба «Металлист 1925» и клуба «Парма Кальчо 1913», Пьерпаоло Ланци сказал, что он болел за известный клуб «Парма» с детства. Но, теперь всей душою болеет за новый клуб «Парма Кальчо 1913», который, как и «Металлист 1925», начинает свой путь с самых низов национального чемпионата. И естественно, новый пармский клуб играет в форме от Errea. На предложение от соучредителя ООО «ФК Металлист 1925» провести товарищеский матч между двумя клубами в ближайшее время господин Ланци ответил, что поспособствует такой инициативе. После подписания договора для важного итальянского гостя и журналистов была проведена экскурсия по стадиону.