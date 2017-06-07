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ПАВЕЛКО: «Хотелось порадоваться результату и в товарищеском матче»

Глава ФФУ – о поражении от Мальты

  • 07.06.2017 15:15
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ФФУ. Андрей Павелко
© ФФУ. Андрей Павелко

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко высказал свое мнение касаемо вчерашнего поражения сборной Украины в матче с Мальтой.

«Любой болельщик хочет «статистических побед»: чтобы статистика была положительная и мы всегда выигрывали, в любом матче. С другой стороны, есть правда жизни, и действительно есть возможность привлечь большее количество игроков к разным тактическим схемам, посмотреть их функциональное состояние.

Так что эта игра касалась больше не турнирного или спортивного принципа, а именно проверки резерва нашей сборной. Но мне как болельщику, проверка-не проверка, хотелось бы, чтобы были победы и чтобы мы радовались результату, несмотря на то, товарищеская это игра или официальная», – сказал Павелко.

Источник — ТК Футбол

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