Игорь СУРКИС: «Дайте железные гарантии – и мы сыграем хоть в Донецке»

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал позицию клуба относительно отказа от поездок в Мариуполь.

«Моя позиция предельно проста. Лично у меня нет никакого предубеждения к этому симпатичному городу. Более того, и я, и коллеги по «Динамо» с большим уважением к нему относимся - нас тут всегда тепло встречали. Я сам любил бывать в Мариуполе во времена президентства в здешнем клубе Владимира Семеновича Бойко. Мне нравилось гулять по улицам - и тут, и в Донецке, и ни разу не доводилось сталкиваться с какими-то проявлениями некультурного и тем более агрессивного поведения.



Но дело тут вот в чем. Идет война, будем называть вещи своими именами, Мариуполь находится на небольшом расстоянии от линии фронта. И мы, при всем уважении к городу, не считаем на данный момент возможным проводить тут матчи. Ни федерация, ни лига, ни местные власти не дают даже минимальных гарантий безопасности. Кто гарантирует, что под клубный автобус, которому пришлось бы доставить «Динамо» из запорожского аэропорта, никто не заложит взрывчатку? Кто даст гарантию, что против наших игроков, тренеров и персонала не будет никаких провокаций?



Наконец, можем ли быть уверены в том, что не пострадают патриотично настроенные болельщики команды? Ведь в Мариуполе нет, подчеркну, не только гарантий, которые казались бы убедительными, - даже общего видения подхода к обеспечению безопасности. И то обстоятельство, что сюда не боялись приезжать клубы первой лиги, не кажется мне убедительным аргументом. Дайте железные гарантии - и мы сыграем хоть в Донецке!



Мы не категоричны в своем нежелании проводить тут матчи, но если существует хотя бы один процент реальной опасности - игры следует проводить на нейтральном поле», - сказал Суркис.