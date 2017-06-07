Десна – Верес как зеркало отечественного футбола

Ситуация с допуском/недопуском «Десны» к выступлениям в Премьер-лиге и последующей заменой черниговского клуба на «Верес» стала очередной, уже «надцатой» по счету проблемой украинского футбола, в которой дурной запах. И избавиться от сопутствующего шлейфа уже практически нереально. А все потому, что футбольный закон повсеместно является не истиной в последней инстанции, а лишь способом двоякой трактовки или двойных стандартов.

Футбольный закон нарушался и раньше, и теперь

Нелепую ситуацию с недопуском «Десны» к соревнованиям в Премьер-лиге можно было избежать, если бы на всех этапах этого «дела» был соблюден регламент соревнований – «Конституция футбола», как любят его называть наши футбольные власть предержащие. Но закон этот нарушался понемногу и раньше, и теперь. Черниговский клуб, при всем уважении к нему, ранее не имел проблем с аттестацией. «Десна» преспокойно получала разрешение играть под эгидой ПФЛ и ФФУ, имея «смешные» зарплатные ведомости и лишь несколько человек в штате клуба. Почему несколько лет подряд такой клуб допускали к соревнованиям, а сейчас его проблемы стали непреодолимым препятствием? К сожалению, уже в данном контексте можно говорить о двойных стандартах. Ровненский клуб, при аналогичном к нему респекте, был принят во вторую лигу, минуя стадию аматорского футбола. То есть, на основании простого голосования исполкома ФФУ. И в этом случае можно и нужно говорить о нарушении закона, о двойных стандартах. И черниговский, и ровненский клуб имеют серьезные проблемы с инфраструктурой. То есть, ни стадиона своего нет (отвечающего требованиям Аттестационного комитета ФФУ), ни тренировочной базы. То есть, если вещи называть своими именами, оба эти клуба, по большому счету, не заслуживают права выступать в элите отечественного футбола. Наверное, в сложившейся ситуации, когда в стране война и тяжелейший экономический кризис, можно было бы вести речь о смягчении этих самых инфраструктурных критериев. Такие бы дискуссии были бы, как минимум, уместны и очевидны. Но дебаты в подобном ключе не ведутся. Стало быть, при таком положении вещей основополагающим документом остается существующий регламент соревнований. Букве закона которого противоречит положение дел и в одном клубе, и в другом. Но они оба вместо того, чтобы принять вердикт как должное, могут задать справедливый вопрос: а что тогда делает среди элиты не имеющая своей арены «Сталь»? Этот клуб не подпадает под исключение в виде ситуации с АТО, посему должен иметь собственный стадион, а не только арендуемый и обещания о строительстве. Получается, и в данной ситуации можно говорить о двойных стандартах.

Не выдерживающая критики аргументация

Если же рассматривать сугубо конкретную аргументацию, по которой «Десну» лишили права на повышение в классе, то она, эта аргументация, извините, не выдерживает критики. Мол, бюджет клуба явно не дотягивает до соответствующих показателей Премьер-лиги, ведь 20 тысяч евро на год – смешной «кошторыс». А вот «Верес» обещает осваивать более весомые цифры. Опять-таки, это ни что иное, как передергивание. Потому что в регламенте напрямую не сказано, каким должен быть минимальный бюджет профессионального клуба той или иной лиги. Наверняка не открою тайну, сказав, что во многих премьерлиговых командах официальная зарплата даже в более хлебные годы была не намного выше, нежели нынешняя в футболистов «Десны» - 2400 гривен. И сейчас подавляющее большинство наших профессиональных клубов платят налоги не с реальной зарплаты своих сотрудников, а с декларируемой. Почему тогда одним можно, а другим – нет?

Почему собственник «Десны», находящийся ныне в бегах, вызвал сомнения в своей «ликвидности» и порядочности лишь сейчас, когда клуб по спортивному принципу получил право на переход в более серьезное соревнование, и не вызывал подобных вопросов доселе, когда «Десна» играла в первой лиге? Что, клуб из «правильным капиталом» должен быть исключительно в ПЛ? Так почему там недавно играл «Металлист» Курченко? И что, настоящий, а не глянцевый собственник «Вереса» скопил свой капитал исключительно праведным путем?

А как вам такое: один из руководителей клуба Премьер-лиги, голосовавший за право участия «Вереса» в следующем сезоне ПЛ, главным своим аргументом назвал то, что на данный момент лишь один клуб из Западной Украины выступает в элите нашего футбола. И что этот функционер в свое время играл в «Вересе». Лучших аргументов «за» этот господин не нашел. Было бы смешно, если бы не было столь грустно. Кстати, а как вообще может подобный «курултай» - Общее собрание членов Премьер-лиги – решать на основании собственных симпатий серьезнейшие вопросы, требующие в первую очередь объективности и знания юриспруденции? К примеру, в прошлом году вопрос допускать или не допускать «Волынь» к соревнованиям тоже решался простым голосованием – на исполкоме ФФУ. Лучане дали гарантии, что все будет хорошо. И где сейчас этот клуб, и какова цена его слова? И почему мы должны верить, что подобное не повторится?

Замкнутый круг

Подобных вопросов можно насобирать уйму. Ответов на них не сыщешь, хоть звони в колокола. И чем дальше будешь углубляться в суть, тем меньше шансов до этой самой сути докопаться. Потому что проблемы с нарушением футбольного закона повсеместны, хотя и продиктованы заботой о развитии любимого вида спорта. Только вот проблем не стает меньше, а любимый вид спорта все больше теряет свою привлекательность.

Посему не стоит особо радоваться за «Верес», который оказался там, где оказался. Если команда действительно будет выступать в Луцке под руководством Кварцяного, слова о «народном клубе из Ровно» окажутся профанацией. И «Верес» вряд ли будет чем-то отличаться в этом плане от «Стали». Да и от «Волыни», кстати, тоже. К тому же, по имеющейся информации, фаны «крестоносцев» уже сейчас готовы бойкотировать матчи с участием «Вереса» на луцком «Авангарде».

Не стоит особо радоваться и за «Десну», которая финишировала второй в первенстве скорее вынужденно, чем «по добру по здорову». На протяжении чемпионата в первой лиге не покидало ощущение, что «вышка» была нужна лишь Мариуполю, а «Верес» в конце сезона сознательно пропустил вперед «Десну». Если черниговский клуб и вынес для себя что-то в этой ситуации, так это, разве что, ореол мученика.

А дальше – как в песне. А какая у этой сказки мораль: а морали нет никакой. Потому что история опять никого ничему не научит. Вряд ли «Верес» станет действительно народным клубом, имея теневое руководство и выступая в чужом городе. Вряд ли «Десна» захочет навести порядок в своей бухгалтерии, если и имеющаяся позволяет проканать в первой лиге. Вряд ли наш футбол в будущем минимизирует репетиционные потери от подобных скандалов, которых не станет меньше. Потому что футбольный закон понемногу, но повсеместно нарушался, нарушается и будет нарушаться. Под вывеской радения о благе любимой игры. В общем и целом, замкнутый круг…