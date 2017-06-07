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Несменная тройка лидеров, миланские неудачи и взлет Аталанты

Sport.ua подводит итоги сезона 2016/17 итальянской Серии А

  • 07.06.2017 14:22
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Несменная тройка лидеров, миланские неудачи и взлет Аталанты
Подошел к своему завершению очередной сезон чемпионата Италии, который хоть и не подарил нам имя нового чемпиона, но в течение всего футбольного года сохранял мало-мальски интригу. Несмотря на все усилия «Ромы» и «Наполи», «Ювентус» как всегда был неподражаем и мало кто сомневался в том, что команда Массимилиано Аллегри в итоге завоюет очередное Скудетто. Смазанной у «старой синьоры» вышла лишь концовка чемпионата, в которой они едва не умудрились подпустить «Рому» на расстояние вытянутой руки. Однако две победы под занавес чемпионата довершили начатое.
 
Нешуточная борьба в течение всего сезона развивалась между «Ромой» и «Наполи», о чем детальнее мы поговорим немного позже. Удивил в приятном смысле этого слова «Лацио», который в начале сезона не смог договориться с Марсело Бьелсой и надеждами вынужден был уповать на талант Симоне Индзаги. Индзаги-младший не только не подвел «орлов», но и прыгнул в каком-то смысле выше своей головы, хотя имел все шансы взобраться на четвертую ступень в турнирной таблице. Разочаровали в очередной раз «Фиорентина» и «Торино», которые одно время подавали большие надежды, но ближе к концовке чемпионата ничего не смогли противопоставить более мощным коллективам.
 
 
Открытие сезона
 
На это звание претендовало в течение сезона сразу две команды, но на финишной прямой более скромная «Аталанта» смогла опередить «Лацио» и взобраться на высокое для себя 4-е место. Безусловно, нынешние успехи бергамского клуба связывают с тренерским талантом Джанпьеро Гасперини, который проделал с далеко не самой сильной командой Италии колоссальную работу. Ведет за собой футболистов и капитан команды Алехандро Гомес, который не прижился в харьковском «Металлисте» после чего был вынужден вернуться в Италию и подписать контракт с «Аталантой».
 
Более того, в течение сезона Бергамо показывал себя очень динамичной и психологически стабильной командой. Например, после поражения от «Интера» в марте этого года со счетом 1:7 «Аталанта» выдала серию из 10-ти матчей без поражений, в которых смогла добыть 5 побед. Смогла команда Гасперини в ушедшем сезоне переиграть на выезде «Наполи», отобрать очки у «Ромы» в Риме, сыграть на своем поле вничью с «Юве», не говоря уже о победах над «Интером», тем же «Наполи» в родных стенах и «Торино». Будет очень интересно уже в следующем сезоне наблюдать за «Аталантой» в розыгрыше Лиги Европы, где при такой игре она может добраться очень и очень далеко.

 
 
Провал сезона
 
Вряд ли стало для кого-то сюрпризом выступление в нынешнем сезоне «Фиорентины», которая с каждым сезоном все больше и больше сдает свои позиции. Не помог и тренерский талант Паулу Соузы, который безусловно привнес в команду новое дыхание, но в связи с полным попустительством руководства «фиалок» ничем не смог помочь в этом сезоне своему клубу. Как результат, отставка португальца и назначение на пост рулевого Стефано Пиоли, человека, который за прошедший год успел сменить три клуба. Тем не менее, главная проблема остается нерешенной, ведь «Фиорентина» как не работала, так и продолжает не работать над усилением своего состава.

 
 
Европейская арена
 
По итогам сезона в Италии мы имеем следующую картину: в Лиге чемпионов эту страну представят «Ювентус» и «Рома», которые вышли в групповой этап турнира напрямую, «Наполи» предстоит оспорить путевку в основной этап через сито плей-офф. «Аталанта» и «Лацио» сыграют в Лиге Европы и с учетом нынешних реалий Серии А, должны биться за победу во втором по значимости турнире Старого Света. Кроме того, возвращается в еврокубки и «Милан», который занял 6-е место в чемпионате и проложил для себя тропинку к европейским играм.

 
 
Прощание сезона
 
Безусловно, это прощание стало самым запоминающимся событием прошедшего сезона чемпионата Италии. Лидер, капитан, легенда «Ромы» свой последний поединок в оранжевой футболке провел против «Дженоа», появившись на замену на 54-й минуте и сделав все, чтобы его команда добыла важнейшую победу в свете борьбы за второе место в чемпионате. После этого были слезы, слова прощания и незабываемые эмоции, которые навсегда войдут в память не только ультрас «Ромы», но и простого футбольного обывателя.





 
 
Новички
 
В следующем сезоне будет крайне интересно увидеть в элитном итальянском дивизионе такие команды, как СПАЛ и «Верона». Но если к команде-лифту «Вероне» мы привыкли, то СПАЛ из города Феррара вернется в Серию А впервые с сезона 1967/68. Многие не знают, но эта команда, которая несколько раз меняла свое название, провела в элите итальянского футбола 20 сезонов, занимая даже 5-е место! Кроме того, в свое время СПАЛ выходил в финал Кубка Италии, где уступил «Наполи». Третья команда от Серии В определится после ответного финального матча плей-офф между «Беневенто» и «Карпи», первая дуэль которых завершилась вничью 0:0.
 
 
Бомбардиры


 
 
Турнирная таблица

 
 
Максим ГРОЗНЫЙ
 

Источник — Sport.ua

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