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КУЧЕР: «Не стоит искать крайнего в пропущенном мяче от Мальты»

Капитан сборной Украины – о поражении в товарищеском матче

  • 07.06.2017 14:08
  • 614 просмотров
  • 3 комментария
Метки
Алексей Клыков. Александр Кучер (слева)
© Алексей Клыков. Александр Кучер (слева)

Капитан сборной Украины Александр Кучер рассказал о пропущенном мяче от сборной Мальты, а также поделился ожиданиями от матча против Финляндии.

— Кто виноват в ситуации с пропущенным мячом?
— Побеждает и проигрывает команда. Мы вместе идем к цели, которая перед нами стоит, а значит, в негативном результате есть частичка вины каждого игрока.  

— Кто должен был опекать автора гола?
— У нас есть и персональная опека, и зонная. Думаю, не стоит искать крайнего. Этот эпизод мы разберем внутри коллектива и сделаем соответствующие выводы.

— В первом тайме стандартные положения исполнял Малиновский. По качеству они улучшились?
— Мы не забили. Но вообще у Руслана неплохо это получается. Мяч часто летит в ту зону, в которую необходимо. Тем более у Малиновского хорошо поставленный удар.

— Настроение в раздевалке после игры было не лучшим?
— Безусловно. Но, повторюсь, главное — сделать из этой осечки правильные выводы. Не нужно посыпать голову пеплом, наоборот, необходимо встряхнуться и целенаправленно готовиться к Финляндии.

— В Тампере будете злее?
— Об этом можно даже не спрашивать…

— Как охарактеризуешь сборную Финляндии?
— Вне всяких сомнений, матч будет непростым. Финны — команда с характером, она будет биться, кусаться… Думаю, акцент хозяева сделают на качественном исполнении стандартных положений. Нам же нужно навязать сопернику свою игру, тогда можно будет рассчитывать на положительный результат.

 

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    EyeDy01
      EyeDy01, 07.06.2017 14:55
    -1
    Журналист своими вопросами прямо заставлял Кучера принять на себя вину в пропущенном голе. Зачем? Ему ( журналисту ) легче от этого станет ? Они разберут эту ошибку и сделают выводы без публичных покаяний. Все правильно Саша сказал, побеждает команда и проигрывает команда !
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    FKTNMNTN
      FKTNMNTN, 07.06.2017 15:10
    0
    ехехехех. так-то мы знаем крайнего, Александр. И зону ты прошляпил, в прочем, как и всегда.
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    kostyanayanoga
    online
      kostyanayanoga, 07.06.2017 15:14
    0
    А чего его (крайнего) искать? И так все ясно....
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