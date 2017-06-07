КУЧЕР: «Не стоит искать крайнего в пропущенном мяче от Мальты»

Капитан сборной Украины Александр Кучер рассказал о пропущенном мяче от сборной Мальты, а также поделился ожиданиями от матча против Финляндии.

— Кто виноват в ситуации с пропущенным мячом?

— Побеждает и проигрывает команда. Мы вместе идем к цели, которая перед нами стоит, а значит, в негативном результате есть частичка вины каждого игрока.

— Кто должен был опекать автора гола?

— У нас есть и персональная опека, и зонная. Думаю, не стоит искать крайнего. Этот эпизод мы разберем внутри коллектива и сделаем соответствующие выводы.

— В первом тайме стандартные положения исполнял Малиновский. По качеству они улучшились?

— Мы не забили. Но вообще у Руслана неплохо это получается. Мяч часто летит в ту зону, в которую необходимо. Тем более у Малиновского хорошо поставленный удар.

— Настроение в раздевалке после игры было не лучшим?

— Безусловно. Но, повторюсь, главное — сделать из этой осечки правильные выводы. Не нужно посыпать голову пеплом, наоборот, необходимо встряхнуться и целенаправленно готовиться к Финляндии.

— В Тампере будете злее?

— Об этом можно даже не спрашивать…

— Как охарактеризуешь сборную Финляндии?

— Вне всяких сомнений, матч будет непростым. Финны — команда с характером, она будет биться, кусаться… Думаю, акцент хозяева сделают на качественном исполнении стандартных положений. Нам же нужно навязать сопернику свою игру, тогда можно будет рассчитывать на положительный результат.