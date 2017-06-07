Арсенал готов купить Мбаппе за 150 миллионов евро

Руководство лондонского «Арсенала» готово выделить € 150 млн на покупку нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.
Предложение «Арсенала» более привлекательно, чем предложение «Реала», представители которого также заинтересованы в 18-летнем французе. За Мбаппе мадридцы готовы выложить € 135 млн.
Ранее была информация, что Мбаппе хочет играть за Королевский клуб.
В минувшем сезоне французской Лиги 1 Килиан Мбаппе принял участие в 29 матчах и забил 15 голов. Ранее сообщалось, что главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер находится во Франции и пытается договориться о переходе Мбаппе.
Источник — La Gazetta dello Sport
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