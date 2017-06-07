Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Арсенал готов купить Мбаппе за 150 миллионов евро

Форвард «Монако» - приоритетная цель «канониров»

  • 07.06.2017 14:00
  • 763 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Монако. Килиан Мбаппе
© ФК Монако. Килиан Мбаппе
Руководство лондонского «Арсенала» готово выделить € 150 млн на покупку нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.
 
Предложение «Арсенала» более привлекательно, чем предложение «Реала», представители которого также заинтересованы в 18-летнем французе. За Мбаппе мадридцы готовы выложить € 135 млн.
 
Ранее была информация, что Мбаппе хочет играть за Королевский клуб.
 
В минувшем сезоне французской Лиги 1 Килиан Мбаппе принял участие в 29 матчах и забил 15 голов. Ранее сообщалось, что главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер находится во Франции и пытается договориться о переходе Мбаппе.
 

Источник — La Gazetta dello Sport

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Rustam OldBoy
    online
      Rustam OldBoy, 07.06.2017 14:09
    +1
    і це той Венгер, який казав, що не буде брати участі у трансферному божевіллі
    Ссылка
    nordik1980
      nordik1980, 07.06.2017 14:17
    0
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.