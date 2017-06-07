Луческу посоветовал Дугласу Косте перейти в Ювентус

Мирча Луческу считает, что полузащитник «Баварии» Дуглас Коста должен покинуть команду и перебраться в «Ювентус». Туринцы заинтересованы в услугах 26-летнего футболиста. Луческу тренировал бразильского хавбека в донецком «Шахтёре».
«Я заметил Дугласа, когда ему было 19 лет, в Бразилии, где были Неймар и Алекс Тейшейра. С тех пор он стал одним из лучших фланговых игроков в мире, наравне с Неймаром, Бэйлом, Виллианом и Роббеном.
Он всегда хотел играть в топ-клубе. Помню, как он ушел. Дуглас отличный игрок и хороший парень. Если вы спросите меня насчёт «Ювентуса», я с кажу, что ему нужно перейти туда.
Серия А остается одной из самых сложных лиг в плане тактики. В Бундеслиге все команды играют одинаково, в то время как в Италии есть больше разнообразия. Это позволяет улучшить свои качества и развиваться. Думаю, в «Ювентусе» Дугласа ждет скачок вверх. Он тактический игрок и подходит для Италии», — сказал Луческу.
Источник — Tuttosport
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