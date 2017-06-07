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ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ: Не хотим рисковать ни игроками, ни болельщиками

Генеральный директор «Карпат» озвучил позицию клуба относительно проведения матчей УПЛ в Мариуполе

  • 07.06.2017 12:44
  • 657 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Карпаты. Юрий Дячук-Ставицкий
© ФК Карпаты. Юрий Дячук-Ставицкий

Дячук-Ставицкий считает, что в Мариуполе команде из Львова играть небезопасно.

«Категорического отказа ни мы, ни «Динамо» не давали. Ситуация в Мариуполе непростая – там несколько километров до боевых действий. Их клуб гарантирует нам безопасность, но что такое клуб, когда рядом война. Это власть должна гарантировать безопасность.

Мы попросили федерацию проработать этот вопрос, особенно это касается таких регионов как Киев и Львов. Ведь отношение к западенцам там неоднозначное. А если наши болельщики захотят туда ехать? Даже когда они едут в Луцк, у нас возникают проблемы. А тут в Мариуполь приехали «парни из Бандерштадта». Возможны провокации.

Мы не хотим рисковать ни нашими игроками, ни болельщиками. «Динамо» поддержало эту позицию.

Мы готовы провести с «Мариуполем» два матча на нейтральном поле. То есть и на свою домашнюю игру мы можем поехать, куда они скажут, но только не в Мариуполь. Это не проблема. Это только один из вариантов.

Пусть федерация проработает другие, и мы найдем общую точку зрения», – сказал Дячук-Ставицкий.

Напомним, что ранее играть в Мариуполе отказалось киевское «Динамо».

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    nordik1980
      nordik1980, 07.06.2017 13:04
    -2
    цим зеленим клоунам, так само як і жидятам-суркісятам зараховувати техпоразу і все, без жодних розмов!!
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    Joe777
      Joe777, 07.06.2017 13:31
    +3
    nordik1980, 07.06.2017 13:04
    цим зеленим клоунам, так само як і жидятам-суркісятам зараховувати техпоразу і все, без жодних розмов!!

    Шахтер уже три года шляется по всей стране . Вопрос. Почему они в Мариуполе не играют? Это же донецкая область. Тем их болельщики. Ответ. Ихние латиносы ни за что на свете не захотят играть там
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    Vadim-vvn
      Vadim-vvn, 07.06.2017 13:34
    -6
    Их клуб гарантирует нам безопасность, но что такое клуб, когда рядом война. Это власть должна гарантировать безопасность.
    ------------------------------------------------
    А во Львове власть что-то гарантирует??? Ссыкуны...
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    Vadim-vvn
      Vadim-vvn, 07.06.2017 13:36
    -6
    Joe777, 07.06.2017 13:31
    ------------------------------------------
    Шахтер искал арену прежде всего для еврокубков. А в Мариуполе даже в мирное время арена не айс, но для упл покатит.
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    doskakalisb777
    online
      doskakalisb777, 07.06.2017 13:41
    -9
    Joe777, 07.06.2017 13:31
    nordik1980, 07.06.2017 13:04
    цим зеленим клоунам, так само як і жидятам-суркісятам зараховувати техпоразу і все, без жодних розмов!!

    Шахтер уже три года шляется по всей стране . Вопрос. Почему они в Мариуполе не играют? Это же донецкая область. Тем их болельщики. Ответ. Ихние латиносы ни за что на свете не захотят играть там

    вот не можешь ты ,куско помЕта, не приплести в новость о другом клубе Шахтер. Причем здесь Шахтер??????Новость про карпаты. А по тебе. такие же ссыкуны как и столичные. понимают, что при любой возможности их тут отхерачат, потому что не любят
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