ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ: Не хотим рисковать ни игроками, ни болельщиками

Дячук-Ставицкий считает, что в Мариуполе команде из Львова играть небезопасно.

«Категорического отказа ни мы, ни «Динамо» не давали. Ситуация в Мариуполе непростая – там несколько километров до боевых действий. Их клуб гарантирует нам безопасность, но что такое клуб, когда рядом война. Это власть должна гарантировать безопасность.

Мы попросили федерацию проработать этот вопрос, особенно это касается таких регионов как Киев и Львов. Ведь отношение к западенцам там неоднозначное. А если наши болельщики захотят туда ехать? Даже когда они едут в Луцк, у нас возникают проблемы. А тут в Мариуполь приехали «парни из Бандерштадта». Возможны провокации.

Мы не хотим рисковать ни нашими игроками, ни болельщиками. «Динамо» поддержало эту позицию.

Мы готовы провести с «Мариуполем» два матча на нейтральном поле. То есть и на свою домашнюю игру мы можем поехать, куда они скажут, но только не в Мариуполь. Это не проблема. Это только один из вариантов.

Пусть федерация проработает другие, и мы найдем общую точку зрения», – сказал Дячук-Ставицкий.

Напомним, что ранее играть в Мариуполе отказалось киевское «Динамо».