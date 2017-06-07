Дракслер будет капитаном сборной Германии на Кубке Конфедераций

На одному матчі виграв квартиру (у нас )

Тренером збірної потрібно було ставити не Шевченка, а зразу Крісітіну Пазік (Вона ж також кума пр...

Почему Пупкин играет в сборной? Он хорошо поёт гимн и здорово за сердце держится. Главное что б ...

А кто у нас не инвалиды?Динамо? Треугольник Сидорчук-Морозюк-Ярмоленко Это что было!? Как буд то...