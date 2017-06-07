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Дракслер будет капитаном сборной Германии на Кубке Конфедераций

Такое решение принял главный тренер команды Йоахим Лев

  • 07.06.2017 12:39
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RADIO RISAALA. Юлиан Дракслер
© RADIO RISAALA. Юлиан Дракслер

Хавбек ПСЖ и сборной Германии Юлиан Дракслер будет капитаном команды на Кубке Конфедераций-2017. Об этом объявил Йоахим Лёв, наставник Бундестим.

«Дракслер будет капитаном сборной. В матче с Данией он брал на себя игру, ответственность, вел команду за собой», — заявил Лев.

Напомним, Кубок Конфедераций пройдет в Росси с 17 июня по 2 июля. Сборная команда Германии сыграет в группе В, где ее соперниками станут Камерун, Чили и Австралия. Первый матч немцы сыграют с австралийцами 19-го июня.

 

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