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Сандерленд хочет пригласить Леонида Слуцкого

«Халл Сити» является фаворитом в борьбе за российского тренера

  • 07.06.2017 12:26
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Вокруг ТВ. Леонид Слуцкий
© Вокруг ТВ. Леонид Слуцкий
Английский «Сандерленд» провел переговоры с российским тренером Леонидом Слуцким. Тем не менее, более вероятным видится вариант трудоустройства 46-летнего специалиста в «Халл Сити».
 
Оба клуба, оставшиеся без тренера, начнут сезон в Чемпионшипе. Однако, судя по всему, экс-наставник московского ЦСКА и сборной России уже на следующей неделе подпишет двухлетний контракт с «Халлом».

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