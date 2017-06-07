Сандерленд хочет пригласить Леонида Слуцкого

Английский «Сандерленд» провел переговоры с российским тренером Леонидом Слуцким. Тем не менее, более вероятным видится вариант трудоустройства 46-летнего специалиста в «Халл Сити».

Оба клуба, оставшиеся без тренера, начнут сезон в Чемпионшипе. Однако, судя по всему, экс-наставник московского ЦСКА и сборной России уже на следующей неделе подпишет двухлетний контракт с «Халлом».