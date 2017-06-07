Грозненский Терек переименуют в Ахмат

Грозненский футбольный клуб «Терек» будет переименован в «Ахмат» в честь первого президента Чечни Ахмада Кадырова, сообщили в совете директоров клуба. Там надеются, что переименовать команду успеют до начала чемпионата России по футболу, который стартует в июле.

«Совет клуба принял решение о переименовании клуба в «Ахмат». Мы написали прошение главе республики. Надеюсь, официально название клуба поменяется до начала чемпионата России», - сказал генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

По словам Айдамирова, решение было принято после «многочисленных обращений болельщиков». «Благодаря первому президенту [Чечни Ахмату Кадырову] клуб существует. Поэтому совет принял решение, что теперь клуб будет носить название не «Терек» Грозный, а «Ахмат» Грозный», - сказал Айдамиров.

Письмо с просьбой утвердить переименование отправлено главе региона Рамзану Кадырову, добавил он.

Официально клуб «Терек» был основан в 1958 году, однако фактически футбольный клуб в Чечне появился еще в 1946 году под названием «Динамо». С 1948 года по 1958 команда называлась «Нефтяник». По итогам минувшего сезона РФПЛ «Терек» занял пятое место в турнирной таблице, отстав от зоны еврокубков на одно очко.

Во время первой чеченской войны 1994-96 годов Ахмат Кадыров воевал на стороне боевиков, а затем перешел на сторону российских федеральных сил, став при Владимире Путине президентом Чечни. Кадыров был убит 9 мая 2004 года взрывом бомбы во время концерта по случаю Дня Победы на стадионе в Грозном. Президент Путин посмертно присвоил ему звание Героя России.

В прошлом году в честь Ахмата Кадырова назвали мост в Петербурге. Часть жителей города была против переименования. В интернете петицию против переименования моста подписали более 100 тысяч человек. В 2005 году чеченский парламент обратился к российским властям с предложением переименовать город Грозный в Ахмат-Калу, но этого не произошло.