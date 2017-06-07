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Сеад КОЛАШИНАЦ: «У Арсенала огромные традиции»

Новичок «канониров» поделился своими впечатлениями от подписания 5-летнего контракта

  • 07.06.2017 11:51
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ФК Арсенал Лондон. Сеад Колашинац
© ФК Арсенал Лондон. Сеад Колашинац
Защитник Сеад Колашинац прокомментировал свой переход из «Шальке» в «Арсенал».
 
«Рад быть здесь. Доволен, что подписал контракт с «Арсеналом» на пять лет. У «Арсенала» огромные традиции. Я следил за клубом, когда был маленьким, в дни выступлений Леманна и Анри. «Арсенал» всегда был известен в Европе, и я рад оказаться здесь.
 
Думаю, моя сильнейшая сторона – менталитет. Я буду изо всех сил стараться помогать команде.
 
Я играл на многих позициях, но левый фланг защиты – то место, где я чувствую себя наиболее комфортно. Я довольно гибкий игрок – могу играть и в тройке центральных защитников, и ближе к атаке», – сказал Колашинац.
 

Источник — Фан-сайт ФК Арсенал Лондон

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