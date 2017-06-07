Сеад КОЛАШИНАЦ: «У Арсенала огромные традиции»

Защитник Сеад Колашинац прокомментировал свой переход из «Шальке» в «Арсенал».

«Рад быть здесь. Доволен, что подписал контракт с «Арсеналом» на пять лет. У «Арсенала» огромные традиции. Я следил за клубом, когда был маленьким, в дни выступлений Леманна и Анри. «Арсенал» всегда был известен в Европе, и я рад оказаться здесь.

Думаю, моя сильнейшая сторона – менталитет. Я буду изо всех сил стараться помогать команде.

Я играл на многих позициях, но левый фланг защиты – то место, где я чувствую себя наиболее комфортно. Я довольно гибкий игрок – могу играть и в тройке центральных защитников, и ближе к атаке», – сказал Колашинац.