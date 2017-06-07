Николай МАТВИЕНКО: «У нас не было реальных моментов с Мальтой»

Одним из тех, кто отыграл только первый тайм в товарищеском матче с Мальтой, был защитник Николай Матвиенко, который по горячим следам дал свою оценку произошедшему в Граце.

«На мой взгляд, и в первом, и во втором таймах рисунок игры был почти одинаковым. Соперник забил гол и плотно сел на свою половину поля, уповая на редкие контратаки. Нам было сложно найти подходы к воротам Мальты. Они окопались очень глубоко. Поменял бы наш возможный гол игру? Сложно сказать, мы ведь его так и не забили. Более того, таких по настоящему реальных возможностей у нас, по большому счету, ведь и не было.

Были и мои ошибки в передачах. В одном из эпизодов, возможно, нужно было бы сыграть поперек поля, а я, не оценив до конца ситуацию, отдал передачу вперед, так сказать, наугад».