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Николай МАТВИЕНКО: «У нас не было реальных моментов с Мальтой»

Защитник сборной Украины - о поражении от Мальты в товарищеском матче (0:1)

  • 07.06.2017 11:25
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ФФУ. Николай Матвиенко
© ФФУ. Николай Матвиенко
Одним из тех, кто отыграл только первый тайм в товарищеском матче с Мальтой, был защитник Николай Матвиенко, который по горячим следам дал свою оценку произошедшему в Граце.
 
«На мой взгляд, и в первом, и во втором таймах рисунок игры был почти одинаковым. Соперник забил гол и плотно сел на свою половину поля, уповая на редкие контратаки. Нам было сложно найти подходы к воротам Мальты. Они окопались очень глубоко. Поменял бы наш возможный гол игру? Сложно сказать, мы ведь его так и не забили. Более того, таких по настоящему реальных возможностей у нас, по большому счету, ведь и не было.
 
Были и мои ошибки в передачах. В одном из эпизодов, возможно, нужно было бы сыграть поперек поля, а я, не оценив до конца ситуацию, отдал передачу вперед, так сказать, наугад».
 

Источник — zbirna.com

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