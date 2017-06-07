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Гелиос продлил контракты с тремя игроками

Субочев, Кравченко и Кича останутся в харьковском клубе

  • 07.06.2017 11:25
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ФК Гелиос. Виталий Субочев
© ФК Гелиос. Виталий Субочев
Три игрока основного состава «Гелиоса» перезаключили с клубом новые контракты.
 
Свои подписи под обновленными соглашениями с клубом поставили полузащитник Виталий Субочев и нападающий Сергей Кравченко (на фото), а также вингер Антон Кича.
 
Виталий Субочев игроком «Гелиоса» стал в марте 2014 года. Дебютировал за «солнечных» он 29 марта 2014-го в поединке «Зирка» – «Гелиос» (0:0). На данный момент провел за команду 90 матчей, забил 5 голов. По итогам первенства 2016/17 гг. Субочев стал лучшим распасовщиком «Гелиоса», отдав партнерам 5 голевых передач.
 
Сергей Кравченко является игроком «Гелиоса» с июля 2014 года. Дебютировал за «солнечных» он 26 июля 2014 года в матче «Гелиос» – «Нефтяник-Укрнефть» (2:0), и в первой же игре отметился премьерным голом за команду. На данный момент провел за «Гелиос» 83 игры, забил 18 голов.
 
Антон Кича пополнил ряды «Гелиоса» в июле 2015 года. Дебютировал он за команду 26 июля 2015 года в поединке «Гелиос» – «Черкасский Днепр» (1:1). Провел на данный момент за «красно-черных» 60 матчей, забил 4 гола.

Источник — ФК Гелиос

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