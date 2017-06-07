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Обамеянг будет зарабатывать в ПСЖ 14 миллионов в год

Форвард «Боруссии» Дортмунд договорился с французским грандом о личном контракте

  • 07.06.2017 11:17
  • 458 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Боруссия Дортмунд. Пьер-Эмерик Обамеянг
© ФК Боруссия Дортмунд. Пьер-Эмерик Обамеянг
Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг в ближайшем времени подпишет контракт с ПСЖ. Игрок сборной Габона договорился с парижанами о 4-летнем контракте с зарплатой в 14 миллионов евро.
 
Напомним, что в прошлом сезоне Обамеянг провел в составе «шмелей» 46 матчей, забил 40 голов и отдал 5 результативных передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 70 миллионов евро.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    zhevaua
    online
      zhevaua, 07.06.2017 12:19
    0
    Что-то продешевил! Или у него цель выиграть хоть какие-то Еврокубки?
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