Обамеянг будет зарабатывать в ПСЖ 14 миллионов в год

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг в ближайшем времени подпишет контракт с ПСЖ. Игрок сборной Габона договорился с парижанами о 4-летнем контракте с зарплатой в 14 миллионов евро.

Напомним, что в прошлом сезоне Обамеянг провел в составе «шмелей» 46 матчей, забил 40 голов и отдал 5 результативных передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 70 миллионов евро.