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Барселона хочет приобрести Дугласа Косту

Вингер «Баварии» может переехать в Испанию

  • 07.06.2017 11:19
  • 874 просмотров
  • 4 комментария
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Winner.co.uk. Дуглас Коста
© Winner.co.uk. Дуглас Коста
Новый наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде ищет усиление правого фланга команды, и среди кандидатов на место в основе — бразильский полузащитник Дуглас Коста.
 
В «Баварии» у вингера не сложились отношения с Карло Анчелотти, так что мюнхенский клуб не прочь расстаться с 26-летним бразильцем. Однако, по слухам, на Дугласа Косту претендует ряд клубов, среди которых и «Ювентус», у которого традиционно отличные отношения с мюнхенцами. Тем более, что туринский клуб предложил за игрока 30 млн евро. С другой стороны, в «Барселоне» для бразильца более привычная схема игры, а главное — друг и партнер по сборной Неймар.

Источник — Sport.es

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Комментарии
    comentraktor
      comentraktor, 07.06.2017 11:30
    +3
    Впишется
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    Пионер
    Пионер, 07.06.2017 11:41
    0
    Ярмоленко бы вписался лучше в Барсу
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    EyeDy01
      EyeDy01, 07.06.2017 12:10
    +1
    Ювентус для Косты более реальный клуб в плане игровой практики чем Барса. Неймара он вряд ли посадит на банку, да и вдобавок новый тренер у Барсы, вообще неизвестно какое видение будет у него. Если Бейла все таки продадут в МЮ или любой другой клуб, хочется увидеть Косту в Реале, он бы хорошо по бровке носился, его скорость + техника явно бы не затерялся.
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    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 07.06.2017 12:15
    +1
    Пока Ярмоленко хорошо вписался только в сборную пенсионеров.Чего он стоит на сегодня на самом деле мы увидим в игре с финами.Пока что Ярмоленко может только мечтать играть в каком то топовом клубе.А Коста вписался в Баварию,впишется и в Барселону или Ювентус.Не обязательно Неймара продавать или сажать на лавку.
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