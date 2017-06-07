Барселона хочет приобрести Дугласа Косту

Новый наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде ищет усиление правого фланга команды, и среди кандидатов на место в основе — бразильский полузащитник Дуглас Коста.
В «Баварии» у вингера не сложились отношения с Карло Анчелотти, так что мюнхенский клуб не прочь расстаться с 26-летним бразильцем. Однако, по слухам, на Дугласа Косту претендует ряд клубов, среди которых и «Ювентус», у которого традиционно отличные отношения с мюнхенцами. Тем более, что туринский клуб предложил за игрока 30 млн евро. С другой стороны, в «Барселоне» для бразильца более привычная схема игры, а главное — друг и партнер по сборной Неймар.
Источник — Sport.es
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