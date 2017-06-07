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Юрий ВЕРНИДУБ: «Снова нужно искать нападающего»

Наставник «Зари» - о кадровой ситуации в команде

  • 07.06.2017 10:58
  • 1141 просмотров
  • 3 комментария
Метки
Динамо Киев от Шурика. Юрий Вернидуб
© Динамо Киев от Шурика. Юрий Вернидуб
Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб рассказал о трансферных приоритетах перед стартом следующего сезона. 
 
- Команду несколько внезапно покинул Деннис Бонавентуре. Все только привыкли к этому форварду и вот он уже уехал в Бельгию. Как вы узнали об этом трансфере и как отреагировали, когда он состоялся?
- За ним в последние 9-10 туров наблюдали скауты «Брюгге». Они присутствовали на каждом матче. Я думаю, своей игрой он заслужил этот трансфер. Мне, как тренеру, очень жаль терять такого игрока. Парень буквально за год раскрылся и мы его сразу же продали. Деваться некуда. Мы - маленький клуб, поэтому пытаемся выжить, как можем. За счет таких трансферов - почему бы и нет?
 
- Кого еще из игроков мы не увидим в следующем сезоне в «Заре»?
- Пока мне сложно сказать. Нет конкретики. Я точно знаю, что закончились арендные соглашения у четырех ребят, контракты которых принадлежат «Шахтеру». Это Ваня Петряк, Эдик Соболь, Дима Гречишкин и Влад Кулач. Что дальше - мне сложно сейчас сказать. Насколько я знаю, пока не продлили контракт Чайковский и Липартия.
 
- Это правда, что «Заря» интересуется Русланом Ротанем (разговор состоялся до появлении информации о переходе украинца в «Славию» - ред.)?
- Пока могу сказать, что я был бы рад, если он появится в нашей команде. Я привык отвечать на вопросы, когда есть конкретика. Да, ведутся переговоры, но пока деталей не знаю. Не хочу обманывать и вводить в заблуждение.
 
- Какие позиции в «Заре» нужно усиливать уже сейчас?
- У нас много таких позиций. Центральный защитник однозначно нужен. В опорную зону нужны игроки. Чайковский и Липартия не подписали соглашение, поэтому проблем много. Деннис ушел, снова нужно искать нападающего.
 
- Входят ли в ваш список потенциальных новичков футболисты из «Днепра»?
- Были такие мысли, но будут ли они в нашей команде - заранее говорить не хотелось бы. Будет конкретика - я всегда скажу.

Источник — terrikon.com

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Комментарии
    qwaszx2008
      qwaszx2008, 07.06.2017 11:05
    -7
    да XREN тебе на весь макияж, а не Русика! он одной ногой в Чехии уже
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    mtitan72
    online
      mtitan72, 07.06.2017 11:25
    +3
    ---Ну как можно выкладывать такое интервью.Спорт ю.а вы бы его хотя бы отредактировали так,как оно было 10 дней назад.Просто удалите вопрос о переходе Ротаня и можно поверить,что вчера он дал интервью!!!!
    ----А так Вы выкладываете,что Ротань подписал контракт со Славией ,а тут интервью о разговоре про переход.Или перекопировали и выложили ,а прочитать не удосужились.
    ---Но не годится такому популярному сайту в таких ошибках проваливаться!!!!
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    zhevaua
    online
      zhevaua, 07.06.2017 12:17
    +1
    Уверен, для молодых Днепрян продолжить карьеру с Вернидубом будет только на пользу. Вернидуб умеет работать с молодыми, а главное умеет раскрывать их талант. Однозначно будет шаг вперед, а для Зари, которая звезд с неба не хватает, будет оптимальное усиление.
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