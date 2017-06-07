Юрий ВЕРНИДУБ: «Снова нужно искать нападающего»

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб рассказал о трансферных приоритетах перед стартом следующего сезона.

- Команду несколько внезапно покинул Деннис Бонавентуре. Все только привыкли к этому форварду и вот он уже уехал в Бельгию. Как вы узнали об этом трансфере и как отреагировали, когда он состоялся?

- За ним в последние 9-10 туров наблюдали скауты «Брюгге». Они присутствовали на каждом матче. Я думаю, своей игрой он заслужил этот трансфер. Мне, как тренеру, очень жаль терять такого игрока. Парень буквально за год раскрылся и мы его сразу же продали. Деваться некуда. Мы - маленький клуб, поэтому пытаемся выжить, как можем. За счет таких трансферов - почему бы и нет?

- Кого еще из игроков мы не увидим в следующем сезоне в «Заре»?

- Пока мне сложно сказать. Нет конкретики. Я точно знаю, что закончились арендные соглашения у четырех ребят, контракты которых принадлежат «Шахтеру». Это Ваня Петряк, Эдик Соболь, Дима Гречишкин и Влад Кулач. Что дальше - мне сложно сейчас сказать. Насколько я знаю, пока не продлили контракт Чайковский и Липартия.

- Это правда, что «Заря» интересуется Русланом Ротанем (разговор состоялся до появлении информации о ? (разговор состоялся до появлении информации о переходе украинца в «Славию» - ред.)

- Пока могу сказать, что я был бы рад, если он появится в нашей команде. Я привык отвечать на вопросы, когда есть конкретика. Да, ведутся переговоры, но пока деталей не знаю. Не хочу обманывать и вводить в заблуждение.

- Какие позиции в «Заре» нужно усиливать уже сейчас?

- У нас много таких позиций. Центральный защитник однозначно нужен. В опорную зону нужны игроки. Чайковский и Липартия не подписали соглашение, поэтому проблем много. Деннис ушел, снова нужно искать нападающего.

- Входят ли в ваш список потенциальных новичков футболисты из «Днепра»?

- Были такие мысли, но будут ли они в нашей команде - заранее говорить не хотелось бы. Будет конкретика - я всегда скажу.