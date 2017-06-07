Ювентус нацелился на Иньесту

«Старая синьора» сделала предложение 33-летнему полузащитнику «сине-гранатовых» Андресу Иньесте. Так, «зебры» готовы платить футболисту 4,5 млн евро в год. Однако окончательное решение о своем будущем ветеран «Барсы» намерен принять уже после своей встречи с руководством своего клуба.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.