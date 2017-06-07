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Ювентус нацелился на Иньесту

Полузащитник «Барселоны» может перебраться в Турин

  • 07.06.2017 10:45
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fcbarcelona.cat. Андрес Иньеста
© fcbarcelona.cat. Андрес Иньеста

«Старая синьора» сделала предложение 33-летнему полузащитнику «сине-гранатовых» Андресу Иньесте. Так, «зебры» готовы платить футболисту 4,5 млн евро в год. Однако окончательное решение о своем будущем ветеран «Барсы» намерен принять уже после своей встречи с руководством своего клуба.

Источник — Sport.ua

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