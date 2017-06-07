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Бейджин Гоань предложил Леонарду Жардиму зарплату 12 млн евро в год

Наставник «Монако» переедет в Китай

  • 07.06.2017 10:45
  • 317 просмотров
  • 1 комментария
Метки
abola.pt. Леонарду Жардим
© abola.pt. Леонарду Жардим
Контракт португальского тренера Леонарду Жардима с «Монако» заключен до 2019-го, однако, похоже, он будет расторгнут.
 
Представители китайского клуба «Бейджин Гоань» прибыли в Португалию и сделали специалисту предложение, от котрого трудно отказаться: трехлетний контракт на сумму 36 млн евро, т.е. по 12 млн в год (или по миллиону ежемесячно). При этом китайцы заплатят монегаскам 15 млн евро «отступных».
 
Нынешняя зарплата Жардима в «Монако» - 1,5 млн евро в год, и хотя клуб предложил переподписать контракт с увеличением выплат до 4,5 млн, вряд ли это станет аргументом в споре с китайскими миллионами.

Источник — A Bola

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Комментарии
    kbv123
      kbv123, 07.06.2017 10:54
    +1
    Цікаво, чи на довго цих китайців вистачить?) Чи, може, ми спостерігаємо за народженням нового монстра у клубному футболі та на рівні збірних?
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