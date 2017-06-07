Бейджин Гоань предложил Леонарду Жардиму зарплату 12 млн евро в год

Контракт португальского тренера Леонарду Жардима с «Монако» заключен до 2019-го, однако, похоже, он будет расторгнут.

Представители китайского клуба «Бейджин Гоань» прибыли в Португалию и сделали специалисту предложение, от котрого трудно отказаться: трехлетний контракт на сумму 36 млн евро, т.е. по 12 млн в год (или по миллиону ежемесячно). При этом китайцы заплатят монегаскам 15 млн евро «отступных».

Нынешняя зарплата Жардима в «Монако» - 1,5 млн евро в год, и хотя клуб предложил переподписать контракт с увеличением выплат до 4,5 млн, вряд ли это станет аргументом в споре с китайскими миллионами.