Фанат Миллуолла отбил нападение троих террористов

Инцидент произошел на мосту Лондон Бридж 3 июня. Автомобиль въехал в толпу прохожих, из него выскочили трое человек, вооруженных ножами. Они ворвались в местный ресторан и набросились на посетителей. Количество жертв могло быть огромным, если бы не 47-летний Рой Ларнер.

«У них были длинные ножи, и они кричали про Аллаха. Я сделал несколько шагов в их сторону и сказал: «Пошли на *** , я за «Миллуол». Тогда они набросились на меня.





Football fan Roy Larner is now recovering in hospital after fighting off the London Bridge terrorists 👏🏼 pic.twitter.com/frGhReDtTL — B/R Football (@brfootball) June 6, 2017 Я был один против троих, так что мне очень досталось. Я пытался схватить их, сдержать голыми руками. Меня ранили восемь раз – в голову, в грудь, в обе руки. Кровь была повсюду», – сказал Ларнер.

Roy Larner is a good friend of mine - Also this is our SE London sense of humour #RoyLarnerHero #LondonAttacks pic.twitter.com/5odTHI3UUL — Darren John Chandler (@DarrenOfAlbany) June 6, 2017