Фанат Миллуолла отбил нападение троих террористов

Инцидент произошел на мосту Лондон Бридж 3 июня. Автомобиль въехал в толпу прохожих, из него выскочили трое человек, вооруженных ножами. Они ворвались в местный ресторан и набросились на посетителей. Количество жертв могло быть огромным, если бы не 47-летний Рой Ларнер.

«У них были длинные ножи, и они кричали про Аллаха. Я сделал несколько шагов в их сторону и сказал: «Пошли на *** , я за «Миллуол». Тогда они набросились на меня.

Football fan Roy Larner is now recovering in hospital after fighting off the London Bridge terrorists 👏🏼 pic.twitter.com/frGhReDtTL

Roy Larner is a good friend of mine - Also this is our SE London sense of humour #RoyLarnerHero #LondonAttacks pic.twitter.com/5odTHI3UUL