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Фанат Миллуолла отбил нападение троих террористов

Болельщик получил 8 ножевых ранений

  • 07.06.2017 10:31
  • 220 просмотров
  • 1 комментария
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twitter.com/Sporf
© twitter.com/Sporf
Инцидент произошел на мосту Лондон Бридж 3 июня. Автомобиль въехал в толпу прохожих, из него выскочили трое человек, вооруженных ножами. Они ворвались в местный ресторан и набросились на посетителей. Количество жертв могло быть огромным, если бы не 47-летний Рой Ларнер.
 
«У них были длинные ножи, и они кричали про Аллаха. Я сделал несколько шагов в их сторону и сказал: «Пошли на *** , я за «Миллуол». Тогда они набросились на меня.
 
Я был один против троих, так что мне очень досталось. Я пытался схватить их, сдержать голыми руками. Меня ранили восемь раз – в голову, в грудь, в обе руки. Кровь была повсюду», – сказал Ларнер.



Источник — Евроспорт

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Комментарии
    FKTNMNTN
      FKTNMNTN, 07.06.2017 10:39
    +1
    Мужик, кончено. Как же эти животные уже достали, боже мой неужели весь этот рассадник нельзя разнести к чертям и выдворить всех арабов из нормальных стран.
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