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Даниэле ДЕ РОССИ: «ЧМ-2018 станет для меня последним в сборной»

Полузащитник заявил, что на Евро-2020 он играть не будет

  • 07.06.2017 10:21
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Muzul. Даниэле Де Росси
© Muzul. Даниэле Де Росси

Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси завтра проведет свой 113-й поединок за сборную Италии и побьет достижение легендарного вратаря «Скуадры Адзурры» Дино Дзоффа. Команда сыграет товарищескую встречу против сборной Уругвая.

На предматчевой пресс-конференции Де Росси заявил, что завершит международную карьеру после чемпионата мира 2018-го года.
 
«Для меня большая честь обойти Дзоффа, затем — Андреа Пирло (у него 116 матчей за сборную — ред.), а ведь это — легенды итальянского футбола. Мне через несколько месяцев исполнится 34, и я абсолютно уверен, что я мог бы быть важным игроком на чемпионата мира. Но когда я думаю о 2020-м, когда мне стукнет 37 лет... Нужно быть реалистом. Рим и Италия – мой дом, поэтому, если я нужен, я всегда буду там. Считаю, что чемпионат мира станет моим последним в футболке сборной», - сказал Даниэле.
 
Напомним, что 31 мая Де Росси продлил контракт с «Ромой» до 30 июня 2019 года. 
 

Источник — Football-italia

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