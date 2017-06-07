Шальке пытается избавиться от Коноплянки

Руководство «Шальке» занято поисками нового места работы для украинского полузащитника Евгения Коноплянки, однако заинтересованных в услугах футболиста клубов пока что нет.
Напомним, что на прошлой неделе «Шальке» выкупил контракт Коноплянки у «Севильи» за 15 миллионов евро. Ранее наставник «плутов» Маркус Вайнцирль порекомендовал 27-летнему футболисту заняться поисками нового клуба.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.