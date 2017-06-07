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Шальке пытается избавиться от Коноплянки

Немецкий клуб намерен продать резервного полузащитника

  • 07.06.2017 09:38
  • 1941 просмотров
  • 3 комментария
Метки
Шальке пытается избавиться от Коноплянки
Руководство «Шальке» занято поисками нового места работы для украинского полузащитника Евгения Коноплянки, однако заинтересованных в услугах футболиста клубов пока что нет.
 
Напомним, что на прошлой неделе «Шальке» выкупил контракт Коноплянки у «Севильи» за 15 миллионов евро. Ранее наставник «плутов» Маркус Вайнцирль порекомендовал 27-летнему футболисту заняться поисками нового клуба.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    stas0809
    online
      stas0809, 07.06.2017 10:31
    +2
    Не может быть А если серьезно-зажрались наши футболисты, а то возомнили себя звездами, кривоногие
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    wezom07
    online
      wezom07, 07.06.2017 10:41
    0
    В Китай продадут
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    stas0809
    online
      stas0809, 07.06.2017 10:48
    0
    Как написал Шальке на своей официальноцй странице после матча с Мальтой, а потом удалил запись - "Наш украинец немного заржавел"
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